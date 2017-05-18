Футболу все возрасты покорны!

Наряду с детской и юношеской дворовой лигой продолжаются баталии среди ветеранов

В южной столице наряду с детской и юношеской дворовой лигой продолжаются баталии среди ветеранов г. Алматы. В минувшие выходные завершился седьмой тур.

Участниками соревнований являются не только ветераны спорта, но и люди других профессий. Как они сами утверждают, их объединяет любовь к спорту, футболу и возможность пообщаться и хорошо провести время.

– Замечательные встречи и хорошее общение дарит нам данный турнир. Мы сегодня победили со счетом 2:0, тяжелая игра, к тому же очень жарко. Соперники наши – очень крепкая команда, неуступчивые. Поэтому, могу сказать, заслужили победу. Данные спортивные мероприятия – это поддержка ветеранов, бывших футболистов, да и просто любителей спорта, – отметил участник турнира Сергей Жунека.

О формате турнира и ближайшими планами поделился и президент лиги ветеранов г. Алматы Жанболат Атанов.

– В футбольной лиге играют 10 команд, как профессиональные бывшие футболисты, так и простые любители футбола. У нас каждый год проходит данный чемпионат. А по субботам проходят туры, где все эти 10 команд играют между собой. Участники разделены на две лиги: «А» и «В». Лига «В» играет по воскресеньям, там также 10 команд (300 участников). В планах выехать за пределы города и показать сборную Алматы, – подытожил Жанболат Атанов.

Через два тура закончится первый круг, затем перерыв. Второй круг начнется в июле.

Мадияр ЖАМПИСОВ