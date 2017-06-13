Гид от «Вечёрки» по городским спортивным секциям и клубам

Футзальная академия Nomad

Возраст – 6-16 лет.

Стоимость – 15 000 тенге в месяц, первая тренировка – бесплатно.

Расписание:

понедельник, среда – 14.30; пятница – 13.30.

Адрес: ул. Жарокова, д. 24/1, уг. ул. Шевченко.

Контакты: +7-705-503-82-08,

+7-702-253-93-18.

Обучение верховой езде при Алматинском ипподроме

Возраст – от 5 лет.

Стоимость – 5000 тенге за 1 час занятий.

Расписание: по будням с 10.00 до 18.00.

Адрес: Алматинский ипподром, конюшня № 14 (мкр. Кулагер, ул. Омарова, 10а).

Контакты: +7-777-122-28-55.

Казахстанская шахматная школа

Возраст – от 5 лет, в группах не более 8 человек.

Стоимость – 10 000 тенге в месяц , 2 раза в неделю, 15 000 тенге – 3 раза. Бесплатное тестирование и пробный урок. При подаче заявке на сайте – неделя обучения в подарок.

Расписание:

понедельник, среда, пятница или вторник, четверг, суббота.

Адрес: пр. Сейфуллина, 458 (уг. ул. Гоголя).

Контакты: +7-705-888-84-63, сhessin.kz.

Badminton Club Almaty

Возраст – детская группа – 7–14 лет, взрослая – 14+.

Стоимость – 1000 тенге за 1 занятие (детская группа), 1500 тенге за 1 занятие (взрослая группа). Абонемент на месяц – 9000 тенге и 8000 тенге соответственно.

Расписание:

понедельник и четверг – 19.00.

Адрес: спортивно-развлекательный комплекс «Баганашыл», спортзал Zenit (ул. Санаторная, 14).

Контакты: +7-777-385-68-87.

Детские спортивные бальные танцы в клубе «Кристалл»

Возраст – от 5 лет.

Стоимость – 10 000 тенге в месяц.

Расписание:

Понедельник и пятница – 18.00.

Адрес: на базе школы № 96 (ул. Тлендиева, 35, уг. ул. Болотникова).

Контакты: +7-701-734-43-37.