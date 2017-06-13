Гид от «Вечёрки» по городским спортивным секциям и клубам

Футзальная академия Nomad
Возраст – 6-16 лет.
Стоимость – 15 000 тенге в месяц, первая тренировка – бесплатно.
Расписание:
понедельник, среда – 14.30; пятница – 13.30.
Адрес: ул. Жарокова, д. 24/1, уг. ул. Шевченко.
Контакты: +7-705-503-82-08,
+7-702-253-93-18.
Обучение верховой езде при Алматинском ипподроме
Возраст – от 5 лет.
Стоимость – 5000 тенге за 1 час занятий.
Расписание: по будням с 10.00 до 18.00.
Адрес: Алматинский ипподром, конюшня № 14 (мкр. Кулагер, ул. Омарова, 10а).
Контакты: +7-777-122-28-55.
Казахстанская шахматная школа
Возраст – от 5 лет, в группах не более 8 человек.
Стоимость – 10 000 тенге в месяц , 2 раза в неделю, 15 000 тенге – 3 раза. Бесплатное тестирование и пробный урок. При подаче заявке на сайте – неделя обучения в подарок.
Расписание:
понедельник, среда, пятница или вторник, четверг, суббота.
Адрес: пр. Сейфуллина, 458 (уг. ул. Гоголя).
Контакты: +7-705-888-84-63, сhessin.kz.
Badminton Club Almaty
Возраст – детская группа – 7–14 лет, взрослая – 14+.
Стоимость – 1000 тенге за 1 занятие (детская группа), 1500 тенге за 1 занятие (взрослая группа). Абонемент на месяц – 9000 тенге и 8000 тенге соответственно.
Расписание:
понедельник и четверг – 19.00.
Адрес: спортивно-развлекательный комплекс «Баганашыл», спортзал Zenit (ул. Санаторная, 14).
Контакты: +7-777-385-68-87.
Детские спортивные бальные танцы в клубе «Кристалл»
Возраст – от 5 лет.
Стоимость – 10 000 тенге в месяц.
Расписание:
Понедельник и пятница – 18.00.
Адрес: на базе школы № 96 (ул. Тлендиева, 35, уг. ул. Болотникова).
Контакты: +7-701-734-43-37.