Гид от «Вечёрки» по городским спортивным секциям и клубам

Школа бокса SK Boxing

Возрастные группы – 5–14 лет, от 15 лет и старше

Стоимость занятий по летним акциям клуба:

семейный абонемент на месяц Family full boxing» – 40 000 тенге (папа + мама + ребенок), 25 000 тенге (папа или мама + ребенок);

детский абонемент «Яркое лето» – 10 000 тенге, студенческий «Студенты тоже в спорте» (8 тренировок) – 8000 тенге; взрослый – 15 000 тенге.

Расписание: понедельник – пятница – с 8.00 до 21.00, суббота – с 9.00 до 20.00 в зависимости от группы.

Адрес: многофункциональный комплекса Almaty Arena (мкр. Алгабас-1, ул. Момышулы, ниже пр. Рыскулова).

Контакты: +7-775-159-66-88, Instagram: @skboxing_almaty.

Школа скандинавской ходьбы «Евразия»

Возраст – от 14 лет и старше.

Стоимость – 2000 и 3000 тенге за тренировку, прокат инвентаря входит в сумму.

Расписание: каждые субботу и воскресенье – в 9.00.

Тренировки проходят на разных локациях. Информация и регистрация на занятие по номеру: +7-771-583-25-74. Подробности на nwalk.kz.

Теннисный центр ФТК «ЦСКА»

Возраст – от 5 лет и старше.

Стоимость абонементов на месяц – от 25 000 тенге – взрослый, 15 000 тенге – детский.

Расписание: понедельник – воскресенье.

Адрес: спортивный комплекс ЦСКА (ул. Сатпаева, 6б, уг. пр. Достык).

Контакты: +7-777-470-39-99.

Студия фигурного катания Alma Dance

Возрастные группы – 4–7 лет, от 8 лет и старше.

Стоимость – 36 000 тенге в месяц, 3 раза в неделю.

Расписание: понедельник, среда, пятница – 16.00 – «сухая» тренировка, 17.15 – лед.

Адрес: спортивный комплекс Halyk Arena (пересечение Кульджинского и Талгарского трактов).

Контакты: +7-777-236-83-31,

alma-dance.kz.



Академия капоэйра и бразильского джиу-джиутсу Gracie Barra

Возраст – от 8 лет.

Стоимость – 20 000 тенге в месяц (12 тренировок), 16 000 тенге (8 тренировок), пробное занятие – бесплатно.

Расписание: дети: понедельник, среда, пятница – в 9.30, вторник, четверг, суббота – в 16.00;

взрослые: понедельник – пятница (начинающие) – в 20.30, понедельник – пятница (продолжающие) – в 21.30.

Адрес: ул. Досмухамедова, 68б (между ул. Карасай батыра и Кабанбай батыра).

Контакты: 292-17-69, bjj.kz.