Горькая пилюля

Казахстанские биатлонисты допущены к соревнованиям чемпионата мира

Несмотря на инцидент с медикаментами, казахстанские биатлонисты допущены к соревнованиям чемпионата мира по биатлону в Австрии.

Скандал разгорелся по прилете нашей сборной в Хохфильцен, где местная полиция обнаружила коробку с медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация доктора казахстанской команды. Это и стало основанием для начала расследования. Было изъято множество медицинских препаратов, а спортсменов проверили на допинг, результатов тестов пока нет. Как заявили в Казахстанской федерации, на все препараты у команды имеется разрешение.

По данным председателя Комитета по делам спорта МКС РК Ельсияра Канагатова, инцидент произошел из-за халатного отношения врача казахстанских спортсменов.

– Мы можем сказать, что это халатное отношение нашего врача. Есть определенные требования. Вы знаете, что кроме запрещенных препаратов есть и незапрещенные. Не секрет, что спортсменам нужно восстанавливаться, они тоже болеют. И есть препараты, которые не запрещены Всемирной антидопинговой организацией. В данной ситуации я вижу, что нарушен порядок утилизации препаратов после использования. Возможно и то, что медикаменты бросили где-то, – сказал чиновник.

– Наши спортсмены допущены. Мы сейчас ждем результаты проверок. По данным нашего центра спортивной медицины, все медикаменты, которые находятся у наших спортсменов, не запрещены, – добавил Канагатов.

Адиль МИРАСОВ