Горная разминка

«Вечерка» продолжает свой гид по спортивным школам, клубам и секциям города

В разгар велосезона продолжается набор в школу горного велосипеда Vino Bike: School of MTB.

Идею алматинских велолюбителей создать в городе уникальную школу горного велосипеда поддержал именитый бренд имени олимпийского чемпиона Александра Винокурова. На запуск школы маунтинбайка, которая несла бы в себе и социальную миссию, ее авторов по большей части мотивировала статистика. По их подсчетам, на данный момент в городе около 90 тысяч велосипедистов. Однако даже на любительские соревнования, как показали наблюдения, заявляются практически одни и же участники. При этом в магазинах все больше покупают горные велосипеды. Так куда же исчезают их владельцы с поля зрения и почему они сторонятся масс-стартов? Ответом на этот вопрос и стал запуск школы маунтинбайка, открывшейся в апреле этого года.

– Мы поняли, что нашим велосипедистам не хватает опыта и практических знаний, чтобы развиваться в физическом плане как спортсменам-любителям. Многие боятся ездить по городу, и у таких людей появляется страх выехать и потренироваться за его пределами. Потому что такая тренировка превратится в мучения, – прокомментировал сооснователь школы горного велосипеда Vino Bike: School of MTB велолюбитель Аскар Тулеев. – Популярность «шоссейников» набирает обороты благодаря имиджу велокоманды Astana Pro Team и развитию любительского триатлона. Однако большинство алматинцев все же покупают себе горные велосипеды – с широкими колесами, протекторами. Маунтинбайк – замечательный вид спорта, к наслаждению которым располагают рельеф Алматы и природа окрестностей. При этом маунтинбайк не обязательно подразумевает только отдаленные трассы с солидным набором высоты. Сейчас мы проводим занятия на территории санатория «Алматы» в Баганашыле – лучший вариант для новичков. Первые навыки можно отрабатывать и, к примеру, в сквере напротив Парка Первого Президента с тихими горками без пешеходов. Там можно отточить как спуски, так и подъемы, технику переключения передач, скорость, кручение педалей, равновесие.

Езде с нуля, к слову, посвящена отдельная школьная программа Vino Bike: School of MTB. Курс для начинающих рассчитан на тех, кто владеет управлением, но испытывает дискомфорт при передвижении в городе. Такую категорию обучат навыкам, позволяющим без страха и сомнений самостоятельно выезжать на загородные тренировки. Впрочем, есть что почерпнуть и опытным любителям. Продвинутым гонщикам помогут улучшить время в новом соревновательном сезоне либо впервые выступить на международном старте.

Справиться с разноуровневыми задачами поможет звездная команда тренеров. Наставники школы – восьмикратный чемпион Казахстана в дисциплине «маунтинбайк», серебряный и бронзовый призер чемпионата Азии Кирилл Казанцев, мастер спорта СССР по велоспорту на шоссе Евгений Казанцев, чемпион Казахстана и СССР по шоссейным велогонкам Ильдар Юнусов. Возьмутся звездные инструкторы за любого ученика, независимо от уровня подготовки.

– Физические данные в маунтинбайке не принципиальны. Он доступен каждому, детей принимаем уже от семи лет. Новичкам даем для начала базовые навыки технического владения. Вообще, горный велоспорт делится на несколько дисциплин – кросс-кантри, даунхилл. Вот как раз на первом направлении, включающем в основном подъемы, школа и специализируется. Наши тренеры научат преодолевать крутые подъемы не спешиваясь. Конечно же, на занятиях работаем на выносливость, как в любом циклическом виде спорта, – добавляет Аскар Тулеев. – Собственными велосипедами школа пока не располагает, но это временно. А вообще, конечно, лучше сразу учиться на своем. Наши специалисты посоветуют, где и как выбрать самый бюджетный вариант, порекомендуют сервис-услуги по замене запчастей по доступной цене. Часто бывает, что если уже есть велосипед, не нужно покупать новый. Достаточно добавить минимум средств, чтобы его реанимировать и сделать идеально подходящим именно вам.

Проект преследует и социальную цель. Чтобы школа могла принести пользу как можно большему числу людей, часть занятий проходит бесплатно. В открытом формате организуются уроки по технике безопасности на городских дорогах. К занятиям по основам ПДД, которые должен знать каждый велосипедист, могут присоединяться все желающие совершенно бесплатно. Открытые уроки анонсируются на официальных страницах школы в социальных сетях Facebook и Instagram – @smtb.kz.

Стоимость занятий: начинающий уровень (индивидуально) – 7000 тенге за тренировку, средний уровень – 35 000 тенге в месяц. Открытые занятия по ПДД – бесплатно.

Контакты: +7-701-257-05-02.

Марина ПЕСТРЯКОВА