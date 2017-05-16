Городской прокат

Третий общегородской велопробег собрал свыше 3000 участников

Перенесенный ранее велопробег, посвященный Дню Победы и Дню защитника Отечества, прошел в минувшее воскресенье с аншлагом. Алматинских велосипедистов ждали к 8.30 на привычном месте старта – на территории БЦ «Нурлы Тау», оттуда велоколонна направилась к площади Абая. На этот раз маршрут протяженностью 12 км пролегал по проспектам Аль-Фараби, Сейфуллина, улицам Розыбакиева, Сатпаева и проспекту Абая. Финиш участников, состоявшийся перед Дворцом Республики, перетек в другой спортивный праздник – региональный фестиваль KFC с отборочными турами по футболу и стритболу.

Но прежде организаторы городского проекта «Спорттық Алматы» поздравили с прошедшими праздниками участников Великой Отечественной войны. Руководитель городского Управления физической культуры и спорта Абил Донбаев вручил ветеранам ценные подарки, и те в свою очередь обратились к молодежи.

– Нам приятно видеть вас энергичными и здоровыми. Перед вами открыты все дороги. Замечательно, что вы занимаетесь спортом, – сказала одна из ветеранов. – Мы воевали за независимость Родины и сейчас живем в мире и согласии. Желаем и вам быть полезными для своей страны.

По традиции на финише состоялся розыгрыш ценных призов для самих участников. Лотерея со стартовыми номерами определила имена счастливчиков, уехавших домой с двумя велосипедами. В их числе алматинец Мурат Садыков, которому дебют в массовом заезде принес неожиданную награду.

– Большая благодарность оргкомитету. Этот велосипед подарю младшему брату, который как раз собирался купить новый, – поделился победитель. – Хотелось бы, чтобы велопробеги продолжались. Ведь это не просто здоровый образ жизни. Здесь люди знакомятся, общаются, весело проводят время.

В течение сезона-2017 алматинцев ждут еще 18 велопробегов. «Вечерка» продолжает следить за анонсами.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Фото предоставлено оргкомитетом