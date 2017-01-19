Готовность номер один

Первый заезд делегаций стран-участниц состоится 23 января

Один миллион евро заплатят страны – участницы Универсиады за проживание своих спортсменов в Атлетической деревне

Об этом заявил аким Алматы Бауыржан Байбек в рамках селекторного заседания Правительства Республики Казахстан.

– На сегодняшний день 57 из 60 заявленных стран завершили аккредитацию. Это рекордное количество участников на зимних универсиадах. 45 странам обеспечивается безвизовый режим, в то время как представители 12 стран будут получать визу в упрощенном порядке. Один миллион евро заплатят страны – участницы Универсиады за проживание своих спортсменов в Атлетической деревне, – отметил аким Алматы.

Первый заезд делегаций стран-участниц состоится 23 января. Это будут команды Казахстана и Канады. Основной пик приезда ожидается 26 января, когда прибудут более 700 атлетов из 24 стран. Наиболее многочисленные команды отправляют Россия (350 человек), Китай (220), Япония (158), Корея (158), Чехия (128), Канада (122) и США (114).

В составе делегаций прилетят действующие призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и зимних универсиад, этапов кубков мира. Их будут сопровождать министры, представители законодательных органов государств, мэры европейских городов, прилетает заместитель помощника Госсекретаря США. С учетом того что следующая Универсиада состоится в городе Красноярске, планируется большая официальная делегация Российской Федерации.