04 мая 2017 Спорт 50-04.05.2017 49

Игра объединяет дипломатов

Под  таким девизом прошел традиционный турнир по волейболу среди дипломатических корпусов  г. Алматы  в минувшие выходные.
 
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Соревнования состоялись при поддержке Генерального консульства КНР в Алматы, в рамках 25-летия установления дипломатических отношений Казахстана со странами мирового сообщества и приуроченный празднику единства народа Казахстана.
В турнире приняли участие представители дипломатических миссий и международных организаций ООН, разных возрастов и спортивного опыта. 
Участников и гостей соревнований приветствовали заместитель руководителя Представительства МИД РК Дудар Жакенов,  Генеральный консул КНР Чжан Вэй, председатель Дипклуба – Генеральный консул Венгрии Ференц Блауманн, глава Департамента общественной информации ООН Властимил Самек, которые отметили позитивный настрой участников турнира и игру, способствующую популяризации развития спорта и физической культуры среди дипломатического корпуса в южной столице. 
 - Этот  турнир по волейболу среди дипломатических  миссий уже стал многолетней традицией, главная цель – разнообразить жизнь  дипломатов которые живут и работают  в Алматы, и конечно же, чтобы укрепить дружбу и взаимопонимание между ними,- поделился генеральный консул КНР  в РК Чжан Вэй.
По итогам турнира, первое место завоевала команда Представительства МИД РК в г.Алматы под руководством опытного капитана, ветерана дипломатической службы РК Максата Нурмагамбетова.  Второе место заняла  команда ООН и  тройку сильнейших замкнула  команда Генконсульства КНР в РК.
Победители и призеры были награждены кубками и ценными призами.
 
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Мадияр  Жампеисов.
 