Игра объединяет дипломатов

Под таким девизом прошел традиционный турнир по волейболу среди дипломатических корпусов г. Алматы в минувшие выходные.

Соревнования состоялись при поддержке Генерального консульства КНР в Алматы, в рамках 25-летия установления дипломатических отношений Казахстана со странами мирового сообщества и приуроченный празднику единства народа Казахстана.

В турнире приняли участие представители дипломатических миссий и международных организаций ООН, разных возрастов и спортивного опыта.

Участников и гостей соревнований приветствовали заместитель руководителя Представительства МИД РК Дудар Жакенов, Генеральный консул КНР Чжан Вэй, председатель Дипклуба – Генеральный консул Венгрии Ференц Блауманн, глава Департамента общественной информации ООН Властимил Самек, которые отметили позитивный настрой участников турнира и игру, способствующую популяризации развития спорта и физической культуры среди дипломатического корпуса в южной столице.

- Этот турнир по волейболу среди дипломатических миссий уже стал многолетней традицией, главная цель – разнообразить жизнь дипломатов которые живут и работают в Алматы, и конечно же, чтобы укрепить дружбу и взаимопонимание между ними,- поделился генеральный консул КНР в РК Чжан Вэй.

По итогам турнира, первое место завоевала команда Представительства МИД РК в г.Алматы под руководством опытного капитана, ветерана дипломатической службы РК Максата Нурмагамбетова. Второе место заняла команда ООН и тройку сильнейших замкнула команда Генконсульства КНР в РК.

Победители и призеры были награждены кубками и ценными призами.

Мадияр Жампеисов.