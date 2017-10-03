Игра в догонялки

Хоккейный клуб «Алматы» завершил первую домашнюю серию регулярного сезона чемпионата Казахстана среди команд Высшей лиги двойным поражением. «Горожане» не смогли устоять перед напором атырауского «Бейбарыса».
Уже с первых минут стартового матча хозяева обозначили преимущество, устроив настоящий прессинг на ворота соперника. В итоге на исходе периода нападающий Лоханин вывел «горожан» вперед. Но не прошло и минуты, как гости восстановили равновесие благодаря шайбе Шарифьянова. В конце второй двадцатиминутки алматинцы вновь повели в счете усилиями лучшего бомбардира команды Спиридонова. Этот сценарий «барсов» не устроил, и в начале заключительного периода их нападающий Чемерилов уравнял цифры на табло. До конца встречи счет не изменился, а овертайм не выявил победителя. В серии послематчевых буллитов точнее оказались гости. Повторная встреча стала зеркальным отражением первой игры, алматинцы благодаря шайбе Билалова открыли счет, гости отыграли шайбу усилиями Трясунова. Но качели продолжились, и защитник хозяев Цирулев вновь вывел вперед «горожан», а у западноказахстанцев нашелся герой в лице нападающего Севостьянова, который вначале сравнял счет, а затем забросил победную шайбу. Итог – 2:3, вновь победа «Бейбарыса».
Таким образом, алматинцы завершили домашнюю серию, набрав 13 очков из 18 возможных. Подопечные Игоря Дорохина на данный момент занимают четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата страны.
Мадияр ЖАМПЕИСОВ