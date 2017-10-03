Игра в догонялки

Хоккейный клуб «Алматы» завершил первую домашнюю серию

Хоккейный клуб «Алматы» завершил первую домашнюю серию регулярного сезона чемпионата Казахстана среди команд Высшей лиги двойным поражением. «Горожане» не смогли устоять перед напором атырауского «Бейбарыса».

Уже с первых минут стартового матча хозяева обозначили преимущество, устроив настоящий прессинг на ворота соперника. В итоге на исходе периода нападающий Лоханин вывел «горожан» вперед. Но не прошло и минуты, как гости восстановили равновесие благодаря шайбе Шарифьянова. В конце второй двадцатиминутки алматинцы вновь повели в счете усилиями лучшего бомбардира команды Спиридонова. Этот сценарий «барсов» не устроил, и в начале заключительного периода их нападающий Чемерилов уравнял цифры на табло. До конца встречи счет не изменился, а овертайм не выявил победителя. В серии послематчевых буллитов точнее оказались гости. Повторная встреча стала зеркальным отражением первой игры, алматинцы благодаря шайбе Билалова открыли счет, гости отыграли шайбу усилиями Трясунова. Но качели продолжились, и защитник хозяев Цирулев вновь вывел вперед «горожан», а у западноказахстанцев нашелся герой в лице нападающего Севостьянова, который вначале сравнял счет, а затем забросил победную шайбу. Итог – 2:3, вновь победа «Бейбарыса».

Таким образом, алматинцы завершили домашнюю серию, набрав 13 очков из 18 возможных. Подопечные Игоря Дорохина на данный момент занимают четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата страны.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ