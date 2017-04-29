К бою на выставке готовы!

В Астане в рамках EXPO-2017 пройдут поединки звезд мирового бокса

Вчера состоялась церемония передачи флага Конвенции WBC на хранение в штаб-квартире организатора выставки. Это означает, что юбилейная 55-я Конвенция WBC состоится в Астане в период проведения EXPO-2017, с 25 августа до 1 сентября. В ней примут участие до 500 делегатов, среди которых действующие чемпионы мира и претенденты на это звание, известные функционеры, меценаты, менеджеры и промоутеры. Как подчеркнул президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин, у казахстанцев и гостей выставки появится возможность вживую наблюдать за легендами мирового бокса.

«Руководство WBC прислало целый список боксеров, которые изъявили желание приехать в Астану: Флойд Мейвейзер, Мэнни Пакьяо, Майк Тайсон, дочь Мухамеда Али Лейла Али. Очень широкий круг звезд и все чемпионы, которые имели и имеют пояса WBC. Среди них, конечно, Геннадий Головкин. И хотя в тот период он будет готовиться к своему бою, все равно мы будем вести переговоры о возможности его посещения», – отметил Ерлан Бекхожин.

В рамках конвенции состоится вечер профессионального бокса при участии казахстанских и мировых звезд. Он пройдет на территории EXPO-2017. Главным событием станет бой за звание чемпиона мира по версии WBC, который будет транслироваться в более чем сорока странах.

Проведение юбилейной 55-й Конвенции всемирного боксерского совета WBC станет одним из важных мероприятий в рамках выставки.

Абай Келесов