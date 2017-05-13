К восьмому Кубку

Алматинский «Кайрат» пробился в полуфинал Кубка Казахстана

Рекордсмен по победам в этих состязаниях (народная команда имеет семь побед в активе) в среду на родном стадионе в 1/4 финала выбил из борьбы павлодарский «Иртыш». В этом году уже дважды соперники встречались в рамках чемпионата, и оба раза противостояния не выявили победителя. В Алматы зафиксирован счет 1:1, а в Павлодаре – 3:3. Но на этот раз самая кубковая команда страны не оставила никаких шансов северянам на успех. Уже в дебюте встречи Жерар Гоу открыл счет, а в концовке первого тайма удался удар в нижнюю «девятку» у Иво Иличевича. Гости во втором тайме предприняли ряд атак, чтобы уйти от поражения. Но защитные редуты алматинской команды выстояли и сохранили преимущество в два гола. «Кайрат» пробился в полуфинал.

В эту стадию соревнований пробились еще «Атырау», «Шахтер» и «Ордабасы». Успехи у них на кубковом фронте поскромнее. Команды в новой истории Казахстана владели почетным трофеем всего по одному разу. В четвертьфинале нефтяники одолели в дополнительное время «Актобе» – 1:0. Горняки были сильнее «Окжетпеса» – 2:1, а шымкентские футболисты выбили из борьбы представителя первой лиги «Жетысу» – 1:0. Кстати, семиреченцы в борьбе за кубок сотворили самую главную сенсацию сезона – они в 1/8 финала отправили на «отдых» обладателя почетного трофея прошлого года, чемпиона страны последних лет ФК «Астану». Но в следующей стадии борьбы им не повезло.

Вчера состоялась жеребьевка полуфиналистов. Теперь согласно регламенту соперники сыграют у себя дома и в гостях.

По итогам жеребьевки в соперники «Кайрату» достался «Ордабасы», первая игра состоится 24 мая в Шымкенте, ответная пройдет 21 июня в Алматы. Победитель пары будет номинальным хозяином поля в финале.

Во втором полуфинале сойдутся «Шахтер» и «Атырау».

Али НУСИПЖАНОВ