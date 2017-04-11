Казахстан в плей-офф мировой группы

Мужская сборная Казахстана по теннису прошла отборочный этап Азиатской зоны Кубка Дэвиса

Наши парни в субботу, 8 апреля, досрочно выиграли со счетом 3:0 у китайской дружины. И независимо от исхода воскресных матчей команда Диаса Доскараева обеспечила себе путевку в плей-офф, который пройдет осенью нынешнего года.

По согласованию обеих сторон в последний день были сыграны одиночные встречи, но по укороченному регламенту, до двух победных сетов. Заключительный день завершился мирным исходом, команды записали на свой счет по одному баллу. Итоговый протокол судей – 4:1 в пользу Казахстана. Следующий соперник на пути к возвращению в Мировую лигу определится после жеребьевки. Помимо матчей на кортах Астаны прошедший уик-энд определил полуфиналистов в Мировой лиге. За выход в финал поспорят Бельгия с Австралией, а также Франция с Сербией. Матчи пройдут 17–19 сентября.

Куандык ШЫНАСИЛОВ