На финише чемпионата РК по футболу вновь вернулась интрига в борьбе за футбольный трон

Это стало известно в 31-м туре, когда «Кайрат» максимально приблизился к «Астане». Лидеров теперь отделяет всего одно очко. У столичной команды в активе их – 73, у алматинцев – 72. И если «Кайрат» в отчетном туре одержал трудную победу (2:1) над уральским «Акжайыком», ведущим борьбу за выживание, то «Астана» проиграла немотивированному «Ордабасы» – 1:2. Ведь шымкентцы оформили третье место уже несколько туров тому назад. Южане этим успехом развеяли миф о том, что «Астана» досрочно выиграет первое место. Хотя шансы стать победителем чемпионата среди клубов премьер-лиги в четвертый раз подряд у столичных футболистов велики. Ведь в запасе у них игра с безнадежным аутсайдером – «Окжетпесом». Игра состоится в среду, 25 октября. В случае победы чемпиона, а, это, скорее, так и будет, отрыв горожан от алматинской команды составит уже четыре очка. Но нельзя забывать, что уже в ближайшую субботу на «Астане Арене» схлестнутся ведущие клубы страны в очном поединке. До этого дважды (в первом и во втором круге) верх брал «Кайрат». После завершения этой встречи, возможно, мы узнаем, кто ближе стоит к золоту. Если успех сопутствует алматинцам, столичным спорт­сменам придется постараться в завершении сезона обыграть дома «Акжайык». Тогда они станут недосягаемы. В случае осечки «Астаны» или даже ничьей и победы «Кайрата» над «Актобе» в последнем туре золотые медали получат алматинцы. Заметьте, что соперники у этих клубов из нижней части турнирной таблицы, которым очки нужны как воздух. И уральцы, и актобинцы будут биться с грандами за выживание. Это видно по последним играм. Авторитеты здесь в расчет не берутся. Хочешь выжить, бейся до последнего.

Это показал и 31-й тур. Каждый матч в конце сезона становится настоящей битвой за определенную позицию. Ведь пять команд из нижней части турнирной таблицы ведут борьбу за выживание. Свои локальные задачи решают и другие коллективы. В субботу «Кайрат» дома практически на «зубах» вытащил игру с «Акжайыком», который под руковаодством Вахида Масудова цепляется за каждый шанс. По игре, надо отметить, уральцы не проиграли. Алматинцы оказались мастеровитее. Им улыбнулась и фортуна.

Таким же упорным получился матч в Шымкенте, где местный «Ордабасы», примеривший нынче бронзовые медали, принимал чемпиона РК. Первый тайм прошел под подавляющим преимуществом хозяев. А вот вторая половина встречи прошла под диктовку столичных мастеров. Игра до последнего держала в напряжении не только футболистов, но и болельщиков. В итоге – 2:1, победа хозяев.

После этого матча многие специалисты отметили, что в основном составе «Астаны» не играло восемь человек из того победного состава над «Маккаби». Это действительно так, тренерский штаб столичной команды дал отдохнуть своим лидерам. Но ведь в составе вышли сегодня пять игроков национальной сборной РК – Малый, Тагыберген, Мокин, Бейсебеков, Муртазаев. Но у чемпиона не получилось. Настрой шымкентцев был запредельным. Их победа оставила шанс «Кайрату» побороться за чемпионство.

В других матчах тура зафиксированы следующие результаты: «Тараз» – «Шахтер» – 2:3, «Тобол» – «Окжетпес» – 4:1, «Иртыш» – «Актобе» – 1:1, «Кайсар» – «Атырау» – 4:1. Борьба продолжается…

Али Нусипжанов