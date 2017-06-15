В Алматы открылся необычный детский лагерь под названием «Планета шахмат»

Он собрал около 50 ребят 12–14 лет из разных областей Казахстана, всех их объединяет интерес к шахматам.

Организатор лагеря – научно-образовательный фонд имени академика Шахмардана Есенова при содействии Казахстанской шахматной федерации (КФШ).

– Большинство ребят из малообеспеченных и социально уязвимых семей. Каждый из них имеет большой интерес к шахматам, многие становились даже призерами местных соревнований, они имеют 1–3 спортивные разряды по шахматам. В программе мастер-классы гроссмейстеров Рустама Хуснутдинова и Антона Филиппова. А после обеда у ребят кружки по ракетостроению, робототехнике, гончарному искусству и актерскому мастерству и т. д., – рассказала координатор проекта Ильзира Алдагарова.

По словам заместителя исполнительного директора КФШ Гульмиры Даулетовой, в этом лагере дети получают пользу для ума и тела.

– Вместе с фондом и НИШ мы уже второй год подряд организуем лагерь. Дети, занимаясь и отдыхая в нем, развивают логическое мышление и свои интеллектуальные способности. Мы надеемся, что ребята в этом году наберутся интересных впечатлений и хорошо отдохнут, – поделилась Гульмира Даулетова.

Для участников «Планеты шахмат» запланированы экскурсии по городу, музеям и другим достопримечательностям города.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото Павла МИХЕЕВА