Хорошо быть чистым

В Алматы завершился республиканский турнир по тяжелой атлетике

В Алматы завершился республиканский турнир по тяжелой атлетике, посвященный 75-летию заслуженного тренера Республики Казахстан Амангельды Рымкулова.

В рамках турнира состоялся антидопинговый семинар для спортсменов. Встреча прошла в неформальной теплой обстановке, каждый спортсмен смог получить исчерпывающие ответы на все свои вопросы.

О прошедшем семинаре рассказывает директор Казахского национального антидопингового центра Майра Бакашева:

– В 2016 году в Федерации тяжелой атлетики было зарегистрировано всего четыре случая нарушений антидопингового законодательства, обнаруженных в ходе проверки проб спортсменов на чемпионатах Республики Казахстан. На международных соревнованиях случаев нарушения обнаружено не было. Я хочу сказать, что это неплохой результат в целом и по сравнению с другими видами спорта в частности. У казахстанской тяжелой атлетики отличные перспективы, потому что ведется всесторонняя работа, в которую плотно включилась и сама Федерация. Есть хороший результат, и он налицо.

– Связано ли это с тем резонансом, который произошел вследствие допингового скандала в преддверии Олимпиады-2016?

– Несомненно! Для нас это очень показательный момент, потому что к нам с предложением о сотрудничестве обращается даже Федерация шахмат, все неолимпийские виды спорта. К сожалению, до сих пор существуют такие федерации, которые говорят: «Допинг – это ваша проблема, вам нужно – вы и ловите». Наверное, они не прошли еще через свои тернии. Я всегда ставлю в пример Федерацию тяжелой атлетики, которая в самые непростые времена что-то делает, старается, не опускает рук. Поэтому в 2016 году мы видим такую положительную динамику, такие результаты. Осознанность спортсменов с каждым годом растет, они взрослеют. И сегодня классно быть чистым! Это мировой тренд, которому следуют и в Казахстане.

– Какие наиболее популярные вопросы прозвучали сегодня?

– Ребята осмысленно спрашивают о последствиях использования допинга, в частности о вреде для организма спортсмена, а это уже осознанный подход. Молодежь изначально понимает, что у нее всегда есть выбор – улучшить свои спортивные показатели путем тренировочного процесса и быть здоровым и уверенным в себе спортсменом или же принимать запрещенные препараты, подорвать свое здоровье и каждый раз сидеть как на пороховой бочке, боясь разоблачения.

Взрослые состоявшиеся спортсмены задают более глобальные осмысленные вопросы: даже такие, как взаимодействие фармобиологического сопровождения, как улучшить тот или иной показатель, не прибегая к допингу и прочее.

– В этом году по приглашению Национального олимпийского комитета РК к работе со сборными привлечен известный чешский диетолог Томас Лукаш. Насколько, на ваш взгляд, необходима такая практика?

– Это очень хорошая идея, потому что питание – одна из основополагающих потребностей человека. Спортивная диетология или нутриология, как ее называют, базисная программа, которая должна быть внедрена в работу каждой спортивной организации. У каждого человека разный метаболизм, поэтому и программа питания должна подбираться индивидуально.

Бахыт АМАНОВ