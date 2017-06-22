Хозяева сделали дубль

Финальные игры летнего чемпионата Казахстана по баскетболу среди юношей

В алматинском спорткомплексе «Достык» завершились финальные игры летнего чемпионата Казахстана по баскетболу среди юношей в двух возрастных категориях: 2005/06 и 2003/04 годов рождения.

Эти соревнования входят в программу ДЮБЛ – детско-юношеской баскетбольной лиги, организованной Федерацией баскетбола РК, при поддержке ФСО «Динамо». В младшей возрастной группе (U14) выступали десять команд. В финале за первое место встретились юные «гулливеры» из Алматы и Костанайской области. Подопечным тренера алматинцев Максима Рахимова долгое время не удавалось добиться заметного перевеса в счете над костанайцами, но концовка матча осталась-таки за хозяевами площадки – 80:62. Капитан команды победителей из южной столицы Арслан Юсупов набрал больше всех очков – 32, сделав также 9 подборов мяча. Под стать своему капитану сыграли Алексей Кочергин – 13 очков, 11 передач и Глеб Гуренко – 12 очков, 10 подборов. Третьими призерами стали юноши из ЮКО.

В старшей возрастной группе (U12) выступали девять команд. И здесь победителями стали алматинцы (тренер Александр Золотухин), переигравшие сверстников из Атырауской области со счетом 65:36. В этой игре у победителей отличился Даниил Марголин, набравший 41 очко и отменно сыгравший на подборе. Метко бросали по кольцу алматинцы Амир Ташимов – 15 и Даниил Севергин (на снимке) – 9 очков, успешно действовавший при организации атак. Третьим призером стала команда Карагандинской области.

Михаил ЧЕКУРОВ