Кино и футбол

«Было дело» и «Патруль»

Алматинский детский тренер по футболу при РКС Сергей Якушин снялся в двух известных документальных сериалах Казахстана – «Было дело» и «Патруль».

Они посвящены громким резонансным преступлениям, совершенным в республике в период с 1940-го по 1991 год. К примеру, увлекательный ретродетектив «Было дело» держит зрителей в напряжении с первой до последней минуты. Дерзкое ограбление в Джамбуле 1981-го: «милиционеры» пытались обчистить дом директора спирто-водочного комбината. Алматинские оперативники, прибывшие на помощь, понимают: это может быть столичная банда оборотней. Дерзкие мошенники, представившись стражами порядка, без труда проводили обыски в квартирах и выносили все самое ценное на глазах у ошарашенных хозяев. Одного из преступников в погонах играет Сергей Якушин. Это и стало поводом нашего разговора.

– Как футболист оказался героем фильма? – задали мы ему вопрос.

– Одно другому не мешает. Футбол – это тоже искусство. Не каждому дано стать игроком мирового класса и тренером с именем. Я еще молодой наставник. И у меня свои амбиции на тренерском поприще. Кстати, я уже в детстве был твердо убежден, что тренерская стезя – моя дорога в жизни. Но есть и хобби, которые приносят радость. И это хобби – кино. В свое время ходил на кастинги. Мне было интересно узнать, как снимаются фильмы. Но текучка не позволяла делать это часто. И когда стал забывать, раздался звонок от создателей «Было дело». Пригласили на роль. Я сказал себе: «Почему бы не проверить себя?» Фильм снимался в Алматы. Своей роли я посвятил ровно три дня.

– А ваш напарник – второй оборотень в погонах – вам был знаком?

– Нет! Хотя он снимался и раньше. Но по типажу на главную роль подошел я. Даже по званию был старше его.

– Типаж – это ваш имидж?

– Да. Я с детства брею голову. Даже на футбольном поле меня называли лысым. И я не обижался. Эта личная харизма позволила сделать выбор в мою пользу режиссеру фильма.

– Как восприняли ваш поступок близкие и родные?

– Никакого удивления. Просто порадовались. А футбольное окружение произвело неоднозначную реакцию. Например, спортивный директор бывшего ФК «Локомотив», где я выступал в дублирующем составе, Юрий Николаевич Хен позвонил одним из первых. Поздравил и высказал свою точку зрения: «Может быть, в кино будешь полезнее, чем в футболе…» Он нисколько не хотел обидеть меня. Просто предложил свой взгляд на мои очередные действия в жизни.

Многие спрашивают до сих пор: а за роль получил деньги? Для меня это абсолютно не принципиально. В своей жизни, считаю, достиг еще одной маленькой вершины, сыграв роль в двух документальных проектах. И мерилом моего успеха служит фильм «Патруль», который стал достаточно популярным. Это видно по просмотрам.

– Если позовут сниматься в художественных фильмах?

– Не откажусь. Это будет очередной проверкой моих способностей. Такие роли заставляют думать и работать творчески. На футбольном поле – тоже…

Абай ИЛЬЯСОВ