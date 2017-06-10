Энергия байги

Завтра стартует Кубок EXPO по видам байги на призы Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева

Об этом рассказали на пресс-конференции прошедшем в Службе центральных коммуникаций.

Кубок EXPO пройдет в столичном ипподроме «Қазанат». Организаторами скачек выступают Министерство культуры и спорта РК, Ассоциация национальных видов спорта Республики Казахстан, акимат Астаны, акимат Алматинской области, Казахстанское скаковое общество. Социальный партнер Samruk-Kazyna Trust, Фонд развития социальных проектов.

Программа состязаний будет включать в себя разные виды байги, такие как аламан байга с дистанцией 25км, топ байга – 15км, состязание иноходцев (жорға аттар жарысы) – 7км, кунан байга – 7км, гладкие скачки – 2400 метров и 1800 метров.

По словам председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Елсияра Баймухамедовича, призовой фонд по гладким скачкам на 2400 и 1800 метров составит 63млн 600 тыс. тенге, по национальным видам общий призовой фонд – 36 млн тенге. Призовая сумма распределяется между призерами скачек до 5-го места включительно.

Президент Ассоциации национальных видов спорта РК Бекболат Тлеухан подчеркнул, что на данное соревнования пробились самые лучшие жеребцы, которые стали призерами на отборочных соревнованиях. Всего на Кубок EXPO зарегистрировались более 130 лошадей.

В Кубке EXPO планируется участие наездников из 14 областей Казахстана, городов Астаны и Алматы, а также участники из РФ, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Болгарии и других стран.

В перерывах между скачками состоятся показательные выступления по джигитовке, теңге ілу, жамбы ату, қыз қуу, забег для казахских тазы.

Стоит отметить, Министерство культуры и спорта РК в рамках международной специализированной выставки EXPO планирует провести 18 крупных международных спортивных мероприятий. Регионы также не останутся в стороне. В 14 областях Казахстана будет организована более 20 спортивных соревнований.

Бахыт АМАНОВ