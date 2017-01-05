Куралай Узурова: «Достижения казахстанских фигуристов говорят сами за себя!»

Недавно в Алматы в новом ледовом дворце «Алматы арена» прошел открытый чемпионат РК по фигурному катанию. Главной целью данного спортивного мероприятия было формирование сборной Казахстана, которая примет участие на предстоящей Универсиаде 2017 года в Алматы. Наш корреспондент побеседовал с главным тренером сборной Казахстана по фигурному катанию Куралай Узуровой.

– Расскажите, во сколько лет вы начали заниматься фигурным катанием?

– Свою спортивную карьеру я начала благодаря маме, которая привела меня на каток в 5 лет. Сначала я каталась в одиночном катании и даже не думала о парном. В 7-м классе тренер Юрий Петрович Гуськов (на сегодня – спортивный менеджер по фигурному катанию на коньках дирекции по подготовке и проведению XXVIII зимней Универсиады 2017 года в г. Алматы) предложил попробовать себя в танцах на льду в паре с Дмитрием Казарлыгой. Мне всегда нравилось, как легко и грациозно катаются танцоры, смотрела за их тренировками с трибун. И я решила попробовать. Мне очень повезло с тренерами. На тот момент у нас была очень сильная школа танцев на льду в республике. Лидеры нашей команды успешно выступали на всесоюзных соревнованиях. Лучшим моим результатом была победа нашей пары на чемпионате Казахстана.

– Фигурное катание – эмоциональный вид спорта, как вам удавалось справляться с неудачами и переживаниями?

– Да, особенно танцы на льду очень красивый, эмоциональный и требующий взаимопонимания между партнерами вид спорта. Справляться с эмоциями, неудачами и переживаниями помогали тренеры, ребята по команде и, конечно же, партнер. Мы знали, что мы одна команда, и старались поддерживать друг друга.

– В каком году вы перешли на тренерскую деятельность и какими достижениями можете похвастаться у руля сборной?

– В 2001 году после большого перерыва (замужества и рождения двоих детей), успев очень соскучиться по фигурному катанию, вышла на лед в качестве тренера. Я попала в очень хорошую команду тренеров и стала заниматься любимым делом. На сегодняшний день фигурное катание в Казахстане стремительно развивается. Фигуристы стали выезжать на международные соревнования, этапы Гран-при, чемпионаты мира, Олимпийские игры, выполнять сложнейшие прыжки в 3 и 4 оборота. Достижения казахстанских фигуристов говорят сами за себя. Лидеры нашей сборной закрепили твердые лидирующие позиции в мировом рейтинге фигурного катания. Появились танцевальные пары и спортивные пары. Одиночники, выезжая на международные старты, показывают высокие результаты.

– Как идет подготовка нашей сборной к Универсиаде и в каком составе она выступит?

– Подготовка к Универсиаде проходит согласно утвержденному плану. Так, в начале этого месяца прошел тестовый чемпионат Республики Казахстан, где окончательно определился состав сборной команды по фигурному катанию на XXVIII зимнюю Универсиаду 2017 года. У мужчин это, конечно же, Денис Тен, далее – Абзал Ракимгалиев и Артур Панихин. У женщин – Айза Мамбекова и Жансая Адыханова.

– В этом году наше издание отметило свой 80-летний юбилей. Что вы пожелаете газете и ее читателям?

– Я хочу присоединиться ко всем поздравлениям, которые были направлены в адрес «Вечернего Алматы». Желаю вам новых успехов, благодарных и верных читателей, больших тиражей, здоровья и благополучия всему коллективу газеты.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ