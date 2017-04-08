«Легион» отправился в костанай

Ему предстоят игры плей-офф

Мужской баскетбольный клуб «Алматинский Легион» стал третьим по итогам регулярного чемпионата Казахстана в Высшей лиге «А», и теперь ему предстоят игры плей-офф в Костанае.

Этот турнир пройдет с 12 по 16 апреля в костанайском Дворце спорта. Полуфинальные пары составили местный «Тобол» – «Казыгурт» (Шымкент) и БК «Капшагай» (Алматинская область) – «Алматинский Легион». Соперники сыграют между собой по два матча. Победители полуфиналов встретятся затем дважды за единственную путевку в финальный раунд, который состоится в мае. Там выступят три клуба Национальной баскетбольной лиги РК – «Барсы Атырау», БК «Астана», «Каспий» (Актау) и победитель плей-офф в Высшей лиге «А».

Что касается шансов команды из южной столицы в серии плей-офф, то, как говорится, игра покажет. С капшагайским клубом «Легион» в сезоне-2016/17 встречался уже семь раз, и счет очных поединков – 4:3 в пользу алматинских баскетболистов. В случае же успеха в полуфинале соперником «Легиона» в финальных встречах, скорее всего, станет «Тобол». С костанайским клубом «Алматинский Легион» в семи состоявшихся встречах так и не сумел одержать ни одной победы. Но в финале расклад сил может существенно измениться...

В костанайском туре примут участие все ведущие игроки «Легиона»: Всеволод Фадейкин (на снимке в атаке) – капитан команды, Юрий Кожанов, Андрей Литвиненко, Руслан Айткали, Александр Данильченко, Игорь Тиняев, Вадим Коржов, Жалгасбек Кадыр, Ануар Шакиров и Никита Тимофеев.

Михаил ЧЕКУРОВ