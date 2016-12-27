«Легион» пока третий

Завершились игры первого тура чемпионата Казахстана по баскетболу

В Костанае завершились игры первого тура чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Высшей лиги «А», с участием четырех коллективов.



Домашний раунд принес успех местному «Тоболу», возглавившему турнирную таблицу с пятью победами в шести матчах. На второй строчке – «Капшагай» (Алматинская область) – четыре выигрыша, который примет у себя матчи второго тура. На третьей позиции расположился «Алматинский Легион» с тремя победами. У шымкентского «Казыгурта» выигрышей пока нет. Всего будут сыграны шесть туров и плей-офф. Победитель получит путевку в Национальную лигу РК. Действующим чемпионом страны являются «Барсы Атырау». Имя нового чемпиона Казахстана станет известно в конце апреля следующего года.

Михаил ЧЕКУРОВ