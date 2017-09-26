Лидер повержен!

ХК «Алматы» продолжил свою победную домашнюю серию

ХК «Алматы» продолжил свою победную домашнюю серию, обыграв дважды павлодарский Ертiс в рамках регулярного сезона чемпионата Казахстана среди команд Высшей лиги.

После уверенных побед над усть-каменогорским «Алтаем –Торпедо» «горожанам» предстояло экзаменовать на своем льду лидера текущего чемпионата.

В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб, самое интересное их ожидало во второй двадцатиминутке. На радость местной публики хозяева первыми открыли счет, и сделал это воспитанник алматинского хоккея нападающий Рамазан Алдамжаров. Не прошло и полторы минуты, как алматинцы удвоили счет благодаря шайбе Михаила Рахманова, к слову, забившего в ворота своей бывшей команды. В заключительной двадацатиминутке гости встрепенулись и сократили разрыв в счете, но на большее не сподобились. В итоге 2:1 –победа ХК «Алматы».

В повторной встрече все события развернулись в первом периоде. Гости открыли счет благодаря шайбе Шатека, а хозяева ответили двумя в промежутке восьмой и десятой минут усилиями Ядрышникова и Огородникова. До конца встречи счет так и не изменился. В итоге 2:1 – вновь победа ХК «Алматы». Следующие игры алматинцы также проведут дома 28–29 сентября против ХК «Бейбарыс».

Мадияр ЖАМПЕИСОВ