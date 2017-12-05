Лучшие – алматинцы!

На днях на базе Республиканского колледжа спорта завершился чемпионат РК по прыжкам в воду

Практически в каждом виде программы отличились представители нашего мегаполиса. Особо следует отметить Александра Ткачука, который завоевал четыре медали высшей пробы – на трамплине 1 метр, 3 метра и вышке. Еще одно золото (1 м) он добыл среди всех возрастных групп. Под стать ему и Елизавета Борова, которая имеет в активе две награды высшей пробы (трамплин 3 м и вышка). Только в одной дисциплине золотая награда досталась ее подруге по команде Юлии Журавлевой (1 м). Следует отметить также, что она дважды поднималась на вторую ступень пьедестала почета. Этого права удостоились Владислав Челяев, Владимир Гудков и Екатерина Ткачук.

Очень радует то, что на соревнованиях проявили себя даже учащиеся 8–11 классов. Так, Айя Байкулова стала четырехкратной бронзовой призеркой соревнований среди взрослых. Четыре медали и в активах Алишера Сагидолла. Призерами стали также стали Александр Гумаев, Илья Гурьянов и другие алматинцы. А среди гостей в призерах были только представители Караганды и Астаны.

Али НУСИПЖАНОВ