Лучшие из лучших

Обладатели Национальной спортивной премии 2017 года

Национальный Олимпийский комитет Казахстана подвел итоги спортивного года и назвал обладателей Национальной спортивной премии 2017 года.

Национальная спортивная премия, учрежденная по инициативе президента НОК Казахстана Тимура Кулибаева, в этом году прошла в новом формате и статусе. В течение месяца любители спорта голосовали за лучших спортсменов и спортивные структуры на сайте olympic.kz., а в некоторых номинациях до последней минуты итоги голосования были непредсказуемы.

В итоге в номинации «Лучший спортсмен года по летним видам спорта» победителем стал чемпион Азии в командной гонке по шоссе, бронзовый призер однодневной гонки Dwars door Vlaanderen, победитель 5-го этапа Вуэльты Испании и тура Алматы-2017 велогонщик Алексей Луценко.

«Я провел очень хороший сезон, рад, что удалось добавить очки в рейтинговую копилку казахстанского велоспорта, – сказал Алексей. – Ну а по большому счету я думаю, что абсолютно каждый спортсмен, который вкладывает свои силы и душу в победу, достоин награды и уже ее получил».

Премия в номинации «Лучший спортсмен по зимним видам спорта» присуждена летающей лыжнице Жанботе Алдабергеновой, чемпионке и серебряному призеру алматинской Универсиады. Она набрала наибольшее количество голосов болельщиков.

«Лучшим молодым спортсменом» 2017 года стала фигуристка Элизабет Турсынбаева, призер зимних Азиатских игр в Саппоро и наша надежда на белой Олимпиаде в Пхенчхане.

«Это такая замечательная поддержка перед Олимпиадой, очень воодушевляет. Значит, я и то, что я делаю, нравится людям, – сказала Элизабет Турсынбаева. – Хочу поблагодарить всех болельщиков, кто болел и поддерживал меня. Впереди очень ответственный сезон, и все силы будут направлены на подготовку к Олимпийским играм в Корее».

Как «Лучший тренер по летним видам спорта» отмечен главный тренер сборной по боксу Мырзагали Айтжанов, а премию «Лучшего тренера по зимним видам спорта» болельщики присудили наставнику команды по шорт-треку Мадигали Карсыбекову.

Лучшей национальной спортивной федерацией стала Федерация триатлона. В упорной борьбе за звание лучшего спортивного региона с грандиозными 75 с лишним тысячами голосов победил город Алматы.

Премию «Прорыв года» получила команда победителей первого этапа в Кубке мира 2017 года в Шанхае – мужская сборная страны по стрельбе из лука.

И, наконец, лучшей командой года назван футбольный клуб «Астана», который в этом году порадовал своих поклонников выходом в групповой этап Лиги Европы УЕФА. «Национальная спортивная премия в этом году стала поистине народной, и все ее номинанты убедились в поддержке болельщиков, в том, что они любимы и узнаваемы, – отметил президент НОК РК Тимур Кулибаев. – Хочу отметить, что все наши номинанты достойны звания лучших, поскольку внесли огромный вклад в развитие отечественного спорта в 2017 году. Уверен, что победили самые достойные, те, кто уже заслужил мировое признание и подает большие надежды в будущем. От имени Национального Олимпийского комитета я благодарю всех казахстанцев за поддержку отечественных спортсменов, сборных команд и всего олимпийского движения Казахстана. Впереди нас ждет олимпийский сезон, и я хотел бы пожелать всем нашим атлетам успехов и новых спортивных достижений!»

Помимо девяти победителей по итогам голосования в этот вечер специальная премия Национального Олимпийского комитета «Достояние казахстанского спорта» была вручена Геннадию Головкину. Президент НОК Казахстана Тимур Кулибаев вручил премию маме чемпиона мира Елизавете Сергеевне Головкиной.

«Мне, как маме, всегда приятно видеть, как поддерживают и любят в нашей стране Геннадия, – сказала Елизавета Сергеевна. – Ему очень важна поддержка земляков. Хочу пожелать, чтобы казахстанский спорт продолжал развиваться и радовать новыми достижениями наших спортсменов! Успехов и больших побед!»

Бахыт АМАНОВ