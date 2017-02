Как проходит конкурс «Вечерки» среди самых активных болельщиков XXVIII Всемирных студенческих игр

Грандиозное спортивное событие приближается к финалу. Газета «Вечерний Алматы» решила поощрить тех, кто все эти дни поддерживал казахстанских атлетов и помогал им пополнять копилку медалей. Совместно с Ассоциацией вузов РК и Управлением молодежной политики г. Алматы мы запустили для фанатов свое соревнование – конкурс «Поддержи Универсиаду». Еще можно успеть включиться в борьбу и выиграть – медаль «Лучший болельщик».

Фан-состязание проходит в самых разных творческих дисциплинах. Конкурсанты не ограничены никакими правилами – абсолютная свобода идей для самовыражения. В арсенале болельщика может быть все что угодно: «кричалки» и слоганы, стихотворения и эссе, креативные плакаты и грим, командное селфи и короткий видеоролик. Пелотон главных претендентов на награду возглавляют студенты. Особенно активны представители КазГосЖенПУ, университета «Туран», КазАТиСО, КУПС. Студентка 2-го курса КазУМОиМЯ имени Абылай хана Айдана Сабирова поддержала наших атлетов на трех языках:

Қазақстан ұмтыл алға! Биіктерге тек самға! Намысты қолдан бермей, жеңістерге жетелей!

Расправь свои крылья! Вместе мы – сила! Казахстан – наш дом! Победы мы ждем!

Go forward! Go ahead! Kazakhstan will be the best!

Впрочем, неменьшей волей к победе отличились самые юные наши конкурсанты – воспитанники центров досуга. Команда центра «Далель», к примеру, представила к конкурсу танцевальный номер – пока единственная заявка в этом жанре.

В ближайшие дни оргкомитет подведет итоги конкурса и в торжественной обстановке наградит победителей. Работы принимаются по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ." style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Все они будут опубликованы на официальной странице конкурса в Facebook «Лучший болельщик Универсиады» (facebook.com/pg/Universiade2017Fan). А те, кто болеют за болельщиков могут голосовать за конкурсантов, комментировать и делиться постами с друзьями.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Фото участников конкурса «Поддержи Универсиаду»