Любишь кататься, люби и катайся

Бесплатные катки в городе становятся популярным местом отдыха алматинцев и гостей мегаполиса

На ледовых катках, расположенных по пр. Жибек жолы – ул. Абылай хана и перед Парком Первого Президента РК прошли очередные курсы бесплатного обучения катанию на коньках в рамках городской программы «Спорттық Алматы».

Опытные инструкторы «Спорттық Алматы» обучили желающих посетителей кататься на коньках. Также гости бесплатных катков приняли участие в различных конкурсах. А организаторы в свою очередь порадовали гостей ценными подарками и призами.

– Отличный праздник устроили, зарядились позитивной энергией. Я очень давно не вставала на коньки, инструкторы мне помогли вспомнить былые навыки. Особенно понравилось то, что вручили подарки и хорошее настроение, – отметила участница программы Жанара Утегенова.

Данная акция была включена в программу «Спорттық Алматы» в нынешнем году и впервые проходила 25 февраля 2017 года. «Спорттық Алматы» – это масштабная городская программа, направленная на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризацию активного спортивного отдыха.

Напомним, что в Алматы на данный момент функционируют три бесплатных катка для массовых катаний, доступные всем гостям и жителям мегаполиса 24 часа в сутки. В ближайшее время откроются еще 6 бесплатных катков. Они будут работать до конца зимнего сезона, возможно, и до середины марта в зависимости от погодных условий. Инициатором данного проекта выступил акимат города Алматы.

Павел ВОЛОДИН