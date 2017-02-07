Лыжные баталии

Четыре медали

По итогам трех последних соревновательных дней в лыжных гонках и биатлоне казахстанские спортсмены в общей сложности завоевали четыре медали – одну золотую и три серебряные.

В лыжных гонках золотой медалью пополнилась копилка в командном смешанном спринте, также в женской и мужской эстафете наши сборные завоевали серебряные награды, в биатлоне в смешанной эстафете мы также заняли второе место.

Так, в лыжных гонках в командном смешанном спринте в финале соревнования принимали участие 15 сборных, в том числе и две команды Казахстана. По ее итогам, на радость местных зрителей, первая сборная Казахстана-1 в составе Анны Шевченко и Олжаса Климина уверенно финишировала на первом месте с результатом 18:23.48. Второе место заняла вторая команда французской сборной – 18:28.67. Тройку сильнейших замкнула первая команда России-1 – 18:29.50.

В женской эстафете 3Х5 км cборная Казахстана (в составе Анна Шевченко, Ольга Мандрыка и Ирина Быкова) завоевала серебряную награду с результатом 43:17.2, отстав от команды России на 52.1 сек. Время победителя составило 42:5.1. Третьей финишировала сборная Франции – 44:11.2.

У мужчин в эстафете 4Х7.5 км победу вновь одержала сборная России, пришедшая к финишу со временем 1:12:49.3. Сборная Казахстана (в составе Ринат Мухин, Олжас Климин, Виталий Пухало и Сергей Малышев) финишировала второй с результатом 1:12:51.1, отстав от победителя на 1.8 сек. Третье место заняла сборная Чехии – 1:14:51.8.

В биатлоне в смешанной эстафете вплоть до последнего этапа лидировала сборная Казахстана в составе Галина Вишневская, Дария Усанова, Василий Подкорытов и Антон Пантов), но, к сожалению, казахстанцы не смогли удержать преимущество и позволили сборной России завоевать золотую медаль. Время победителя – 1:14:37.8 Серебро у казахстанской сборной – 1:15:08.4. Третьей финишировала сборная Украины – 1:17:10.4.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ