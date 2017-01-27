Маршрут Универсиады-2017

Гид от «Вечерки» по спортивной программе, транспортному графику и билетам XXVIII Всемирных студенческих Игр

Церемония открытия 29 января 19.00

Церемония закрытия 8 февраля 19.00

Ледовый дворец «Алматы Арена»

Фигурное катание

1 февраля 14.30. Танцы на льду. Короткий танец. Женщины.

2 февраля 14.30. Танцы на льду. Короткий танец. Женщины, 17.00. Танцы на льду. Произвольный танец. Женщины.

3 февраля 14.50. Танцы на льду. Короткий танец. Мужчины.

4 февраля 14.00 и 17.00. Танцы на льду. Произвольный танец. Мужчины.

5 февраля 17.00. Показательные выступления.

Кёрлинг

30 января 9.00. Женщины, 13.15. Открытие соревнований, 14.00. Мужчины, 19.00. Женщины.

31 января 9.00. Мужчины, 14.00. Женщины,

19.00. Мужчины.

1 февраля 9.00. Женщины, 14.00. Мужчины, 19.00. Женщины.

2 февраля 9.00. Мужчины, 14.00. Женщины, 19.00. Мужчины.

3 февраля 9.00. Женщины, 14.00. Мужчины, 19.00. Женщины.

4 февраля 9.00. Мужчины, 14.00. Женщины, 19.00. Мужчины.

6 февраля (Полуфинал)

9.00. Женщины/мужчины

16.00. Игра за III место. Женщины/мужчины.

7 февраля (Финал)

9.00. Женщины, 14.00. Мужчины.

Спортивный комплекс «Халык Арена»

Хоккей с шайбой.

Мужчины

28 января 12.30 Словакия – Великобритания (1)

16.00 Япония – Латвия (2)

19.30 Казахстан – Китай (3)

30 января 12.30 Южная Корея – Россия (4)

16.00 Швеция – Чехия (5)

19.30 США – Канада (6)

31 января 12.30 Япония – Южная Корея (7)

16.00 Словакия – США (8)

19.30 Казахстан – Швеция (9)

1 февраля 12.30 Россия – Латвия (10)

16.00 Канада – Великобритания (11)

19.30 Чехия – Китай (12)

2 февраля 12.30 Великобритания – США (13)

16.00 Латвия – Южная Корея (14)

19.30 Китай – Швеция (15)

3 февраля 12.30 Канада – Словакия (16)

16.00 Россия – Япония (17)

19.30 Чехия – Казахстан (18)

4 февраля 12.30 D9 – D12 (19)

16.00 Четвертьфинал #1 (20)

19.30 Четвертьфинал #2 (21)

5 февраля 12.30 D10 – D11 (22)

16.00 Четвертьфинал #3 (23)

19.30 Четвертьфинал #4 (24)

6 февраля 9.00 Проигравший матч #19 – Проигравший матч #22 (25)

12.30 Победитель матча #19 – Победитель матча #22 (26),

16.00 Проигравший четвертьфинал #1 – Проигравший четвертьфинал #4 (27), 19.30 Проигравший четвертьфинал #2 – Проигравший четвертьфинал #3 (28)

7 февраля 9.00 Проигравший матч #27 – Проигравший матч #28 (29)

12.30 Победитель матча #27 – Победитель матча #28 (30)

16.00 Полуфинал #1 (31)

19.30 Полуфинал #2 (32)

8 февраля 11.00 Матч за III место (33)

15.00 Финал.

Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака

Хоккей с шайбой. Женщины

28 января 16.30 Канада – Китай (1)

20.00 Казахстан – Великобритания (2)

29 января 12.30 США – Россия (3)

30 января 16.30 Канада – Великобритания (4)

20.00 Китай – Казахстан (5)

31 января 20.00 Япония – США (6)

1 февраля 16.30 Великобритания – Китай (7)

20.00 Казахстан – Канада (8)

2 февраля 20.00 Россия – Япония (9)

3 февраля 20.00 D6 – D5 (10)

4 февраля 16.30 Полуфинал #1 (11)

20.00 Полуфинал #2 (12)

5 февраля 13.00 RL D7 – D6 (13)

6 февраля 13.00 RL D5-D7 (14)

16.30 Матч за III место (15)

20.00 Финал (16).

Шорт-трек

5 февраля 14.00 Забег на 1500 м. Мужчины/женщины, 17.00 Эстафета. 3000 м. Женщины, Эстафета. 5000 м. Мужчины.

6 февраля 14.00 Забег на 500 м. Мужчины/женщины, 17.50 Эстафета. 3000 м. Женщины. Полуфинал

Эстафета. 5000 м. Мужчины.

7 февраля 14.00 Забег на 1000 м. Мужчины/женщины, 18.00 Эстафета. 3000 м. Женщины. Финал

Эстафета. 5000 м. Мужчины. Финал.

Высокогорный спортивный комплекс «Медеу»

Конькобежный спорт

31 января 11.00 Забег на 1500 м. Женщины, 13.00 Забег на 5000 м. Мужчины

1 февраля 11.00 Забег на 3000 м. Женщины, 13.00 Забег на 500 м. Мужчины

2 февраля 11.00 Забег на 500 м. Женщины, 13.00 Забег на 1500 м. Мужчины

3 февраля 11.00 Забег на 5000 м. Женщины

13.00 Забег на 1000 м. Мужчины

4 февраля 11.00 Забег на 1000 м. Женщины

13.00 Забег на 10 000 м. Мужчины

5 февраля 11.00 Командная гонка. Женщины

13.00 Командная гонка. Мужчины

6 февраля 11.00 Масс-старт. Женщины

13.00 Масс-старт. Мужчины

Горнолыжный курорт «Шымбулак»

Горнолыжный спорт

30 января 10.30 Супергигант. Женщины, 13.00 Супергигант. Мужчины.

31 января Суперкомбинация. Женщины,

10.00 Альпийская комбинация – супергигант, 13.30 Альпийская комбинация – слалом.

1 февраля Суперкомбинация. Мужчины,

10.00 Альпийская комбинация – супергигант.

13.30 Альпийская комбинация – слалом.

3 февраля Гигантский слалом. Женщины.

10.00 Попытка I, 13.00 Попытка II.

4 февраля Гигантский слалом. Мужчины

10.00 Попытка I, 13.00 Попытка II

5 февраля 10.00 Параллельная командная гонка.

6 февраля Слалом. Женщины,

10.00 Попытка I, 13.00 Попытка II.

7 февраля Слалом. Мужчины

10.00 Попытка I, 13.30 Попытка II.

Фристайл

2 февраля Могул. Женщины/мужчины

10.30 Квалификация, 13.00 Финал.

3 февраля Парный могул. Женщины/мужчины.

10.30 Квалификация, 14.00 Финал.

6 февраля Ски-кросс. Женщины/мужчины

11.00 Квалификация.

7 февраля Ски-кросс. Женщины/мужчины

14.00 Финал.

Сноуборд

30 января Параллельный гигантский слалом. Женщины/мужчины,

9.00 Квалификация, 14.00 Финал

31 января Параллельный слалом. Женщины/мужчины, 9.00 Квалификация, 14.00 Финал

1 февраля Сноуборд. Кросс. Женщины/мужчины, 10.00 Квалификация

2 февраля Сноуборд. Кросс. Женщины/мужчины, 14.00 Финал

5 февраля Слоупстайл. Женщины/мужчины

10.00 Квалификация, 13.00 Финал.

Лыжно-биатлонный комплекс «Алатау»

Биатлон

31 января 11.15 Индивидуальная гонка.

15 км. Женщины, 14.15 Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины

2 февраля 10.30 Спринт. 7,5 км. Женщины, 14.15 Спринт. 10 км. Мужчины

3 февраля 12.00 Гонка преследования. 10 км. Женщины, 14.00 Гонка преследования.

12,5 км. Мужчины

5 февраля 12.00 Смешанная эстафета 2x6 км Ж + 2x7,5 км М

7 февраля 12.00 Масс-старт. 12,5 км. Женщины, 15.00 Масс-старт. 15 км. Мужчины

Лыжные гонки

30 января 11.00 Индивидуальная гонка (Кл). 5 км. Женщины, 12.30 Индивидуальная гонка (Кл). 10 км. Мужчины

31 января 10.30 Гонка преследования (Св). 5 км. Женщины, 13.00 Гонка преследования (Св). 10 км. Мужчины

2 февраля 14.45 Спринт (Кл). Женщины/мужчины

4 февраля 13.00 Смешанный командный спринт (Св). Финал

6 февраля 11.00 Эстафета 3х5 км (Кл + СвСв). Женщины, 13.30 Эстафета 4х7,5 км (КлКл + СвСв). Мужчины

7 февраля 13.30 Масс-старт (Кл). 15 км. Женщины

8 февраля 10.00 Масс-старт (Кл). 30 км. Мужчины

Лыжное двоеборье

31 января 15.30 Индивидуальные соревнования по системе Гундерсена. Гонка 10 км

5 февраля 15.00 Командные соревнования по системе Гундерсена. Гонка 3х5 км

Международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар»

Прыжки на лыжах с трамплина К-95

1 февраля

Индивидуальные соревнования, 16.00 Пробный раунд. Женщины,

17.00 Соревновательный раунд. Женщины.

18.30 Пробный раунд. Мужчины.

19.30 Соревновательный раунд. Мужчины.

4 февраля

Смешанные командные соревнования, 17.00 Пробный раунд,

18.00 Соревновательный раунд.

5 февраля

Индивидуальные соревнования

16.00 Пробный раунд. Женщины, 16.30 Соревновательный раунд. Женщины

18.00 Пробный раунд. Мужчины

19.00 Соревновательный раунд. Мужчины.

Лыжное двоеборье К-95

31 января

Индивидуальные соревнования по системе Гундерсена, 10.00 Пробный раунд

11.00 Соревновательный раунд.

3 февраля

Смешанные командные соревнования

17.00 Пробный раунд,

18.00 Соревновательный раунд.

5 февраля

Командные соревнования по системе Гундерсена, 9.30 Пробный раунд

10.30 Соревновательный раунд.

Спортивно-развлекательный комплекс «Табаган»

Фристайл

30 января Акробатика. Женщины/мужчины

11.30 Квалификация, 14.00 Финал.

31 января Смешанная командная акробатика

11.30 Квалификация, 14.00 Финал.

7 февраля Биг-эйр. Женщины/мужчины

11.00 Квалификация, 14.00 Финал.

Транспорт в дни Универсиады

Транспортная система Алматы готова к старту XXVIII Всемирной зимней Универсиады. В связи с проведением соревнований движение личного автотранспорта на некоторых городских участках будет ограничено, однако общественный транспорт продолжит работать в штатном режиме.

Трансфер для зрителей

Для комфорта болельщиков на период проведения Универсиады предусмотрены специальные маршруты общественного транспорта. Особое внимание будет уделено доставке зрителей и гостей к ледовому дворцу «Алматы Арена» на церемонии открытия (29 января) и закрытия (8 февраля) Игр. Стоимость проезда – 100 тенге в одну сторону.

Пункты отправления – Центральный стадион и площадь «Астана» (КБТУ). Начало церемоний – в 19.00.

В дни соревнований автобусы до спортивных объектов будут отправляться с трех точек – Центральный стадион, автовокзал «Саяхат» и ж/д вокзал Алматы I. Стоимость билетов – от 100 до 200 тенге в одну сторону.

Личный транспорт

По требованию Международной федерации студенческого спорта (FISU) и в соответствии с мировой практикой вокруг мест проведения мероприятий действует 500-метровая зона безопасности. Автовладельцам рекомендуется воспользоваться парковками, в том числе у торгово-развлекательных центров, а оттуда добираться до спортивных объектов на общественном транспорте.

Билеты на Игры

По данным департамента билетирования оргкомитета, на Универсиаду уже продано свыше 100 тысяч билетов. Официальный тикет-офис Универсиады-2017 расположен в ТРЦ Mega Alma-Ata (ул. Розыбакиева, 289). Здесь, в том числе, обслуживаются представители незащищенных слоев населения. По специальным тарифам осуществляется реализация билетов для ветеранов и инвалидов, детских и студенческих организованных групп. В тикет-офисе доступна опция обмена и возврата билетов, выписки счет-фактуры, а также пакетные и корпоративные продажи. Билеты также распространяются в кассах Дворца спорта, Казгосцирка, Дворца Республики и сети магазинов «Меломан». Доступен и электронный выкуп зрительских мест. Онлайн-продажи осуществляются на сайтах kassir.kz, ticketon.kz, bilet.meloman.kz. Телефон единого call-центра продаж билетов 346-63-46.

Стоимость билетов на соревнования – от 300 тенге, на церемонию закрытия – от 3000 тенге, билеты на церемонию открытия проданы.

Обладатели билетов на соревнования, которые пройдут на ГЛК «Шымбулак», получают право бесплатного проезда на гондольной дороге Медеу – Шымбулак.

Все обладатели билетов на мероприятия Универсиады-2017 автоматически принимают участие в розыгрыше двухкомнатной квартиры в Алматы и множества ценных призов – электроники, путевок, сертификатов и т. д. Первые победители определились 12 января, следующий розыгрыш состоится 8 февраля, в день церемонии закрытия Игр.

Правила участия:

– сохранить билет до окончания розыгрыша;

– следить за ходом лотереи на Universiade Almaty в сети YouTube;

– сверять серийные номера с выигрышными комбинациями розыгрышей.

Внимание!

Приобретать билеты на соревнования Универсиады-2017 болельщикам настоятельно рекомендуется исключительно в официальных точках продажи. По сообщению акимата города, в преддверии старта соревнований усилена работа по недопущению спекуляций на продаже билетов. Полиграфические компании призваны к содействию в пресечении печати фальсифицированных билетов.

Между тем Департаментом внутренних дел Алматы выявлены факты реализации билетов по завышенным ценам реальной стоимостью до 3000 тенге. Основная точка спекулянтов – в районе Дворца спорта и культуры имени Б. Шолака (пересечение пр. Абая и ул. Байтурсынова). Незаконная торговля также происходит посредством онлайн-магазинов, в том числе через сайт olx.kz, не являющийся партнером мероприятия.

Такси в подарок

Сервис такси Uber дарит новым пользователям бесплатные поездки в дни Универсиады-2017.

Являясь непосредственным участником транспортной системы Алматы, компания Uber активно вовлечена в организацию доставки зрителей и гостей к объектам XХVIII Всемирной зимней Универсиады. В честь грандиозного спортивного события сервис дарит каждому новому пользователю первую поездку стоимостью до 1000 тенге.

Чтобы воспользоваться подарочной услугой, достаточно выполнить простые действия:

– установить мобильное приложение Uber;

– перед заказом автомобиля ввести промокод UNIVERSIADE2017 в разделе «Оплата»;

– чтобы узнать стоимость поездки, нужно указать текущее местоположение и пункт назначения. Приложение автоматически подсчитает примерную стоимость поездки и оповестит пользователя.

Акция распространяется на поездки исключительно по безналичному расчету. Промокод UNIVERSIADE2017 действителен до 28 февраля.