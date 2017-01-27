Маршрут Универсиады-2017

Церемония открытия 29 января 19.00
Церемония закрытия 8 февраля 19.00
Ледовый дворец «Алматы Арена»
Фигурное катание
1 февраля 14.30. Танцы на льду. Короткий танец. Женщины.
2 февраля 14.30. Танцы на льду. Короткий танец. Женщины, 17.00. Танцы на льду. Произвольный танец. Женщины.
3 февраля 14.50. Танцы на льду. Короткий танец. Мужчины.
4 февраля 14.00 и 17.00. Танцы на льду. Произвольный танец. Мужчины.
5 февраля 17.00. Показательные выступления.
Кёрлинг
30 января 9.00. Женщины, 13.15. Открытие соревнований, 14.00. Мужчины, 19.00. Женщины.
31 января 9.00. Мужчины, 14.00. Женщины,
19.00. Мужчины.
1 февраля 9.00. Женщины, 14.00. Мужчины, 19.00. Женщины.
2 февраля 9.00. Мужчины, 14.00. Женщины, 19.00. Мужчины.
3 февраля 9.00. Женщины, 14.00. Мужчины, 19.00. Женщины.
4 февраля 9.00. Мужчины, 14.00. Женщины, 19.00. Мужчины.
6 февраля (Полуфинал)
9.00. Женщины/мужчины
16.00. Игра за III место. Женщины/мужчины.
7 февраля (Финал)
9.00. Женщины, 14.00. Мужчины.
Спортивный комплекс «Халык Арена»
Хоккей с шайбой.
Мужчины
28 января 12.30 Словакия – Великобритания (1)
16.00 Япония – Латвия (2)
19.30 Казахстан – Китай (3)
30 января 12.30 Южная Корея – Россия (4)
16.00 Швеция – Чехия (5)
19.30 США – Канада (6)
31 января 12.30 Япония – Южная Корея (7)
16.00 Словакия – США (8)
19.30 Казахстан – Швеция (9)
1 февраля 12.30 Россия – Латвия (10)
16.00 Канада – Великобритания (11)
19.30 Чехия – Китай (12)
2 февраля 12.30 Великобритания – США (13)
16.00 Латвия – Южная Корея (14)
19.30 Китай – Швеция (15)
3 февраля 12.30 Канада – Словакия (16)
16.00 Россия – Япония (17)
19.30 Чехия – Казахстан (18)
4 февраля 12.30 D9 – D12 (19)
16.00 Четвертьфинал #1 (20)
19.30 Четвертьфинал #2 (21)
5 февраля 12.30 D10 – D11 (22)
16.00 Четвертьфинал #3 (23)
19.30 Четвертьфинал #4 (24)
6 февраля 9.00 Проигравший матч #19 – Проигравший матч #22 (25)
12.30 Победитель матча #19 – Победитель матча #22 (26),
16.00 Проигравший четвертьфинал #1 – Проигравший четвертьфинал #4 (27), 19.30 Проигравший четвертьфинал #2 – Проигравший четвертьфинал #3 (28)
7 февраля 9.00 Проигравший матч #27 – Проигравший матч #28 (29)
12.30 Победитель матча #27 – Победитель матча #28 (30)
16.00 Полуфинал #1 (31)
19.30 Полуфинал #2 (32)
8 февраля 11.00 Матч за III место (33)
15.00 Финал.
Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака
Хоккей с шайбой. Женщины
28 января 16.30 Канада – Китай (1)
20.00 Казахстан – Великобритания (2)
29 января 12.30 США – Россия (3)
30 января 16.30 Канада – Великобритания (4)
20.00 Китай – Казахстан (5)
31 января 20.00 Япония – США (6)
1 февраля 16.30 Великобритания – Китай (7)
20.00 Казахстан – Канада (8)
2 февраля 20.00 Россия – Япония (9)
3 февраля 20.00 D6 – D5 (10)
4 февраля 16.30 Полуфинал #1 (11)
20.00 Полуфинал #2 (12)
5 февраля 13.00 RL D7 – D6 (13)
6 февраля 13.00 RL D5-D7 (14)
16.30 Матч за III место (15)
20.00 Финал (16).
Шорт-трек
5 февраля 14.00 Забег на 1500 м. Мужчины/женщины, 17.00 Эстафета. 3000 м. Женщины, Эстафета. 5000 м. Мужчины.
6 февраля 14.00 Забег на 500 м. Мужчины/женщины, 17.50 Эстафета. 3000 м. Женщины. Полуфинал
Эстафета. 5000 м. Мужчины.
7 февраля 14.00 Забег на 1000 м. Мужчины/женщины, 18.00 Эстафета. 3000 м. Женщины. Финал
Эстафета. 5000 м. Мужчины. Финал.
Высокогорный спортивный комплекс «Медеу»
Конькобежный спорт
31 января 11.00 Забег на 1500 м. Женщины, 13.00 Забег на 5000 м. Мужчины
1 февраля 11.00 Забег на 3000 м. Женщины, 13.00 Забег на 500 м. Мужчины
2 февраля 11.00 Забег на 500 м. Женщины, 13.00 Забег на 1500 м. Мужчины
3 февраля 11.00 Забег на 5000 м. Женщины
13.00 Забег на 1000 м. Мужчины
4 февраля 11.00 Забег на 1000 м. Женщины
13.00 Забег на 10 000 м. Мужчины
5 февраля 11.00 Командная гонка. Женщины
13.00 Командная гонка. Мужчины
6 февраля 11.00 Масс-старт. Женщины
13.00 Масс-старт. Мужчины
Горнолыжный курорт «Шымбулак»
Горнолыжный спорт
30 января 10.30 Супергигант. Женщины, 13.00 Супергигант. Мужчины.
31 января Суперкомбинация. Женщины,
10.00 Альпийская комбинация – супергигант, 13.30 Альпийская комбинация – слалом.
1 февраля Суперкомбинация. Мужчины,
10.00 Альпийская комбинация – супергигант.
13.30 Альпийская комбинация – слалом.
3 февраля Гигантский слалом. Женщины.
10.00 Попытка I, 13.00 Попытка II.
4 февраля Гигантский слалом. Мужчины
10.00 Попытка I, 13.00 Попытка II
5 февраля 10.00 Параллельная командная гонка.
6 февраля Слалом. Женщины,
10.00 Попытка I, 13.00 Попытка II.
7 февраля Слалом. Мужчины
10.00 Попытка I, 13.30 Попытка II.
Фристайл
2 февраля Могул. Женщины/мужчины
10.30 Квалификация, 13.00 Финал.
3 февраля Парный могул. Женщины/мужчины.
10.30 Квалификация, 14.00 Финал.
6 февраля Ски-кросс. Женщины/мужчины
11.00 Квалификация.
7 февраля Ски-кросс. Женщины/мужчины
14.00 Финал.
Сноуборд
30 января Параллельный гигантский слалом. Женщины/мужчины,
9.00 Квалификация, 14.00 Финал
31 января Параллельный слалом. Женщины/мужчины, 9.00 Квалификация, 14.00 Финал
1 февраля Сноуборд. Кросс. Женщины/мужчины, 10.00 Квалификация
2 февраля Сноуборд. Кросс. Женщины/мужчины, 14.00 Финал
5 февраля Слоупстайл. Женщины/мужчины
10.00 Квалификация, 13.00 Финал.
Лыжно-биатлонный комплекс «Алатау»
Биатлон
31 января 11.15 Индивидуальная гонка.
15 км. Женщины, 14.15 Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины
2 февраля 10.30 Спринт. 7,5 км. Женщины, 14.15 Спринт. 10 км. Мужчины
3 февраля 12.00 Гонка преследования. 10 км. Женщины, 14.00 Гонка преследования.
12,5 км. Мужчины
5 февраля 12.00 Смешанная эстафета 2x6 км Ж + 2x7,5 км М
7 февраля 12.00 Масс-старт. 12,5 км. Женщины, 15.00 Масс-старт. 15 км. Мужчины
Лыжные гонки
30 января 11.00 Индивидуальная гонка (Кл). 5 км. Женщины, 12.30 Индивидуальная гонка (Кл). 10 км. Мужчины
31 января 10.30 Гонка преследования (Св). 5 км. Женщины, 13.00 Гонка преследования (Св). 10 км. Мужчины
2 февраля 14.45 Спринт (Кл). Женщины/мужчины
4 февраля 13.00 Смешанный командный спринт (Св). Финал
6 февраля 11.00 Эстафета 3х5 км (Кл + СвСв). Женщины, 13.30 Эстафета 4х7,5 км (КлКл + СвСв). Мужчины
7 февраля 13.30 Масс-старт (Кл). 15 км. Женщины
8 февраля 10.00 Масс-старт (Кл). 30 км. Мужчины
Лыжное двоеборье
31 января 15.30 Индивидуальные соревнования по системе Гундерсена. Гонка 10 км
5 февраля 15.00 Командные соревнования по системе Гундерсена. Гонка 3х5 км
Международный комплекс лыжных трамплинов «Сункар»
Прыжки на лыжах с трамплина К-95
1 февраля
Индивидуальные соревнования, 16.00 Пробный раунд. Женщины,
17.00 Соревновательный раунд. Женщины.
18.30 Пробный раунд. Мужчины.
19.30 Соревновательный раунд. Мужчины.
4 февраля
Смешанные командные соревнования, 17.00 Пробный раунд,
18.00 Соревновательный раунд.
5 февраля
Индивидуальные соревнования
16.00 Пробный раунд. Женщины, 16.30 Соревновательный раунд. Женщины
18.00 Пробный раунд. Мужчины
19.00 Соревновательный раунд. Мужчины.
Лыжное двоеборье К-95
31 января
Индивидуальные соревнования по системе Гундерсена, 10.00 Пробный раунд
11.00 Соревновательный раунд.
3 февраля
Смешанные командные соревнования
17.00 Пробный раунд,
18.00 Соревновательный раунд.
5 февраля
Командные соревнования по системе Гундерсена, 9.30 Пробный раунд
10.30 Соревновательный раунд.
Спортивно-развлекательный комплекс «Табаган»
Фристайл
30 января Акробатика. Женщины/мужчины
11.30 Квалификация, 14.00 Финал.
31 января Смешанная командная акробатика
11.30 Квалификация, 14.00 Финал.
7 февраля Биг-эйр. Женщины/мужчины
11.00 Квалификация, 14.00 Финал.
Транспорт в дни Универсиады
Транспортная система Алматы готова к старту XXVIII Всемирной зимней Универсиады. В связи с проведением соревнований движение личного автотранспорта на некоторых городских участках будет ограничено, однако общественный транспорт продолжит работать в штатном режиме.
Трансфер для зрителей
Для комфорта болельщиков на период проведения Универсиады предусмотрены специальные маршруты общественного транспорта. Особое внимание будет уделено доставке зрителей и гостей к ледовому дворцу «Алматы Арена» на церемонии открытия (29 января) и закрытия (8 февраля) Игр. Стоимость проезда – 100 тенге в одну сторону.
Пункты отправления – Центральный стадион и площадь «Астана» (КБТУ). Начало церемоний – в 19.00.
В дни соревнований автобусы до спортивных объектов будут отправляться с трех точек – Центральный стадион, автовокзал «Саяхат» и ж/д вокзал Алматы I. Стоимость билетов – от 100 до 200 тенге в одну сторону.
Личный транспорт
По требованию Международной федерации студенческого спорта (FISU) и в соответствии с мировой практикой вокруг мест проведения мероприятий действует 500-метровая зона безопасности. Автовладельцам рекомендуется воспользоваться парковками, в том числе у торгово-развлекательных центров, а оттуда добираться до спортивных объектов на общественном транспорте.
Билеты на Игры
По данным департамента билетирования оргкомитета, на Универсиаду уже продано свыше 100 тысяч билетов. Официальный тикет-офис Универсиады-2017 расположен в ТРЦ Mega Alma-Ata (ул. Розыбакиева, 289). Здесь, в том числе, обслуживаются представители незащищенных слоев населения. По специальным тарифам осуществляется реализация билетов для ветеранов и инвалидов, детских и студенческих организованных групп. В тикет-офисе доступна опция обмена и возврата билетов, выписки счет-фактуры, а также пакетные и корпоративные продажи. Билеты также распространяются в кассах Дворца спорта, Казгосцирка, Дворца Республики и сети магазинов «Меломан». Доступен и электронный выкуп зрительских мест. Онлайн-продажи осуществляются на сайтах kassir.kz, ticketon.kz, bilet.meloman.kz. Телефон единого call-центра продаж билетов 346-63-46.
Стоимость билетов на соревнования – от 300 тенге, на церемонию закрытия – от 3000 тенге, билеты на церемонию открытия проданы.
Обладатели билетов на соревнования, которые пройдут на ГЛК «Шымбулак», получают право бесплатного проезда на гондольной дороге Медеу – Шымбулак.
Все обладатели билетов на мероприятия Универсиады-2017 автоматически принимают участие в розыгрыше двухкомнатной квартиры в Алматы и множества ценных призов – электроники, путевок, сертификатов и т. д. Первые победители определились 12 января, следующий розыгрыш состоится 8 февраля, в день церемонии закрытия Игр.
Правила участия:
– сохранить билет до окончания розыгрыша;
– следить за ходом лотереи на Universiade Almaty в сети YouTube;
– сверять серийные номера с выигрышными комбинациями розыгрышей.
Внимание!
Приобретать билеты на соревнования Универсиады-2017 болельщикам настоятельно рекомендуется исключительно в официальных точках продажи. По сообщению акимата города, в преддверии старта соревнований усилена работа по недопущению спекуляций на продаже билетов. Полиграфические компании призваны к содействию в пресечении печати фальсифицированных билетов.
Между тем Департаментом внутренних дел Алматы выявлены факты реализации билетов по завышенным ценам реальной стоимостью до 3000 тенге. Основная точка спекулянтов – в районе Дворца спорта и культуры имени Б. Шолака (пересечение пр. Абая и ул. Байтурсынова). Незаконная торговля также происходит посредством онлайн-магазинов, в том числе через сайт olx.kz, не являющийся партнером мероприятия.
Такси в подарок
Сервис такси Uber дарит новым пользователям бесплатные поездки в дни Универсиады-2017.
Являясь непосредственным участником транспортной системы Алматы, компания Uber активно вовлечена в организацию доставки зрителей и гостей к объектам XХVIII Всемирной зимней Универсиады. В честь грандиозного спортивного события сервис дарит каждому новому пользователю первую поездку стоимостью до 1000 тенге.
Чтобы воспользоваться подарочной услугой, достаточно выполнить простые действия:
– установить мобильное приложение Uber;
– перед заказом автомобиля ввести промокод UNIVERSIADE2017 в разделе «Оплата»;
– чтобы узнать стоимость поездки, нужно указать текущее местоположение и пункт назначения. Приложение автоматически подсчитает примерную стоимость поездки и оповестит пользователя.
Акция распространяется на поездки исключительно по безналичному расчету. Промокод UNIVERSIADE2017 действителен до 28 февраля.