Матчи-близнецы

Казахстанские команды «Кайрат» и «Иртыш» не попали в третий раунд Лиги Европы

Оба клуба потерпели поражение с одинаковым счетом – 0:2 в выездных матчах. Алматинцы уступили албанскому «Скендербеу», а павлодарцы – сербской «Црвене Звезде». Напомним, что неделю назад в первых поединках счет тоже был одинаковым – 1:1.

Были ли шансы у наших коллективов пройти дальше? Все склонялись к тому, что у подопечных Кахабера Цхададзе их больше. Даже букмекеры отдавали предпочтение алматинцам. Тем не менее алматинцы только однажды уже при счете 0:2 сделали первый выстрел в створ ворот соперников. И произвел его находившийся в тени Жерар Гоу. И все. Остальные выпады к воротам албанцев можно назвать полупопытками. В составе гостей и отметить некого. Ошибались буквально все. Не получалась игра и у лидеров – Исламхана, Аршавина, Исаэля. Они и партнеры плели красивые кружева только на своей половине поля. А дальше их не пускали. Провал в обороне начался уже с первых минут. Кайратовцы попали под прессинг хозяев и минут десять только отбивались. Трижды выручал вратарь Стас Покатилов. После этого игра немного успокоилась и отодвинулась в центр. Но что-то придумать впереди кайратовцы никак не могли. А албанцы во втором тайме прибавили и сумели оставить не у дел оборону гостей. Это Сабьен Лиляй, вышедший на замену, протащил мяч по линии ворот, оставил, причем дважды, не у дел Шелтона Бато и ударил мимо бездействовавших Покатилова, Арсо и Куата. Исламбек даже не попытался помочь своему защитнику – 1:0.

После этого «Кайрату» остается одно – атаковать. Шанс сравнять счет появляется вместе с удалением за вторую желтую карточку автора гола. Тут же Исламхан пробивает штрафной удар и попадает в стенку. Преимущество в одного игрока раскрепощает алматинцев. Они идут вперед, оголяя тылы. И таким моментом воспользовались хозяева. Кто-то из защитников сыграл на отбой, и мяч оказался у Себино Пляку, который обработал его и на скорости рванул на рандеву с Покатиловым. Не смогли ему помешать ни Арсо, ни Бато, уступившие в скорости албанцу. Не сближаясь с Покатиловым, албанец парашютом запустил снаряд точно в цель – 2:0.

Совершенно другая игра была в Белграде, где «Иртыш» противостоял местной «Црвене Звезде». Здесь надо поаплодировать казахстанским футболистам, которые в отличие от «Кайрата» показали добротный футбол. Они проиграли более именитому и выше классом сопернику. Правда, гол северяне пропустили уже на десятой минуте. Результативный удар со штрафного выполнил Митчелл Дональд. Это заставило павлодарцев искать счастья у чужих ворот. И гости могли пару раз сравнять счет. Стефан Живкович, Игорь Бугаев, Карлос Фонсека реально угрожали воротам Филипа Манойловича. Но класс есть класс. Чаще опасные моменты возникали у ворот гостей. Давид Лория несколько раз отвел угрозу. Были моменты, когда мяч пролетал рядом со стойкой ворот и выше перекладины. Но все же хозяева не довольствовались одним результативным выстрелом. В середине второго тайма они укрепили свое преимущество красивой комбинацией, где последнюю скрипку сыграл Срнич, расстрелявший кипера казахстанской команды – 2:0.

Теперь нам остается надеяться только на успешное выступление в еврокубках столичной «Астаны». Напомним, что следующим соперником в третьем раунде у нее будет польская «Легия». Первый матч состоится в нашей стране 26 июля.

Абай ИЛЬЯСОВ