Медальный зачёт казахстанских спортсменов

Из истории зимних универсиад

Казахстанские студенты принимали участие в восьми зимних всемирных универсиадах и завоевали в общей сложности 43 медали. Из них 18 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград.

Первооткрывателями стали хоккеисты, ведомые олимпийским чемпионом Борисом Александровым. На первой своей Универсиаде в польском Закопане (1993 год) команда РК завоевала серебро. Кстати, на тех студенческих состязаниях эта медаль в нашей команде была единственной. А уже через два года в испанской Хаке (1995 год) дружина Александрова примерила и золотые награды. Там неожиданно медали высшей пробы завоевали и фигуристы в парном разряде Марина Халтурина и Андрей Крюков. Кстати, другая наша пара в этом виде спорта стала третьей. Это Елизавета Стекольникова и Дмитрий Казарлыга. Затем настало время лыжников. Один только Николай Чеботько четырежды выигрывал состязания на Универсиаде. Дважды в Тарвизио (Италия, 2003 год), один раз в эстафетной гонке в Инсбруке (Австрия, 2005 год) и еще дважды повторял успехи в этих дисциплинах в Турине (Италия, 2007 год), кроме того, в его активе были также серебряная и бронзовая медали. А среди девушек абсолютный рекорд по золотым наградам принадлежит также лыжнице Светлане Малаховой-Шишкиной, которая трижды поднималась на высшую ступень пьедестала почета. Дважды она становилась чемпионкой Универсиады в спринте на дистанции 5 км. Это случилось в Тарвизио (2003 год) и Инсбруке (2005 год). В Австрии она с подругами Оксаной Яцкой и Еленой Коломиной выиграла эстафету 3х5 км. Отметим, что большинство медалей на универсиадах добывали представители лыжных гонок. В их активе – 30!

Самый большой успех выпал на прошлую Универсиаду, когда посланцы нашей республики стали третьими в общекомандном зачете по количеству завоеванных медалей. Тогда в испанской Гранаде (2015 год) было завоевано четыре золотые и шесть серебряных наград. Лучше казахстанцев выступили тогда только спортсмены России и команда Южной Кореи. Но представителей Страны утренней свежести мы пропустили только по количеству серебряных и бронзовых наград.

Однако специалисты и болельщики верят в то, что наша сборная продемонстрирует высокий класс на домашней Универсиаде и сможет улучшить свое положение по сравнению с предыдущим выступлением.



Абай Ильясов

1993 год, Закопане (Польша)

серебро – студенческая сборная Казахстана по хоккею с шайбой

1995 год, Хака (Испания)

золото – Марина Халтурина и Андрей Крюков (фигурное катание)

золото – сборная Казахстана по хоккею с шайбой

бронза – Елизавета Стекольникова и Дмитрий Казарлыга (фигурное катание)

2003 год, Тарвизио (Италия)

золото – Николай Чеботько (лыжи, спринтерская гонка)

золото – Светлана Малахова (лыжи, 5 км)

серебро – Оксана Яцкая (лыжи, 5 км)

серебро – Андрей Головко (лыжи, 10 км)

бронза – Андрей Головко, Игорь Зубрилин, Николай Чеботько и Максим Однодворцев (лыжи, эстафета 4х10 км)

бронза – Оксана Яцкая, Дарья Старостина и Светлана Малахова (лыжи, эстафета 3х2,5 км)

2005 год, Инсбрук (Австрия)

золото – Евгений Кошевой (лыжи, спринтерская гонка)

золото – Светлана Малахова (лыжи, 5 км)

золото – Андрей Головко, Николай Чеботько, Максим Однодворцев и Евгений Кошевой (лыжи, эстафета 4х10 км)

золото – Оксана Яцкая, Елена Коломина и Светлана Малахова (лыжи, эстафета 3х5 км)

серебро – Николай Чеботько (лыжи, 10 км)

бронза – Елена Коломина (лыжи, спринтерская гонка)

бронза – Максим Однодворцев (лыжи, 10 км)

2007 год, Турин (Италия)

золото – Николай Чеботько (лыжи, спринт)

золото – Сергей Черепанов, Андрей Кондрышев, Максим Однодворцев и Николай Чеботько (лыжи, эстафета 4х10 км)

серебро – Елена Коломина (лыжи, спринт)

бронза – Сергей Черепанов (лыжи, 10 км классическим стилем)

2011 год, Эрзурум, Турция

золото – Дарья Рыбалова (фристайл, могул)

бронза – Денис Моисеев (фристайл, могул)

бронза – Геннадия Матвиенко (лыжные гонки, 10 км)

бронза – Денис Волотко (лыжные гонки, спринт)

бронза – Александр Осипов (лыжные гонки, 15 км, пурсит)

бронза – Геннадий Матвиенко, Иван Дробязко, Александр Осипов, Денис Волотко (лыжные гонки, эстафета 4х10 км)

2013 год, Трентино, Италия

золото – Татьяна Осипова (лыжи, скиатлон)

золото – Александр Малышев, Сергей Малышев, Геннадий Матвиенко и Марк Старостин (лыжные гонки, эстафета 4х10 км)

серебро – Марк Старостин (лыжи, скиатлон)

серебро – мужская сборная по хоккею.

бронза – Татьяна Осипова, Ольга Мандрика, Марина Матросова (лыжные гонки, эстафета 3х5 км)

2015 год, Гранада, Испания

золото – Алина Райкова (биатлон)

золото – Анастасия Слонова (лыжи, спринт, свободный стиль)

золото – Анастасия Слонова (лыжи, 15 км, свободный стиль)

золото – Юлия Галышева (фристайл, могул)

золото – Павел Колмаков (фристайл, могул)

серебро – Анастасия Слонова (лыжи, 5 км, классический ход)

серебро – Александр Малышев, Евгений Величко, Евгений Бондаренко, Марк Старостин (лыжи, эстафета 4х7,5 км)

серебро – Анна Стоян, Виктория Ланчакова, Анастасия Слонова (лыжи, эстафета 3х5 км)

серебро – Галина Вишневская, Анна Кистанова, Максим Браун, Василий Подкарытов (лыжи, смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км)

серебро – Дмитрий Рейхард (фристайл, могул)

серебро – сборная РК по хоккею