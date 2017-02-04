Медальный звон

Лидер сборной подтверждает свое реноме

Казахстанские лыжники Иван Люфт и Анна Стоян пополнили копилку сборной золотой и бронзовой медалями соответственно, а Роман Еремин принес бронзу в биатлоне на дистанции 10 км.

Первыми на старт ЛБК «Алатау» вышли женщины. В итоге по правилам в финал отобрались шесть лучших спортсменок, в том числе и казахстанка Анна Стоян. В финишном спурте победу одержала российская лыжница Мария Давыденкова со временем 3:18.95. Второй финишную линию пересекла ее соотечественница Лилия Васильева с результатом 3:21.34. Третьей к финишу пришла казахстанка Анна Стоян с результатом 3:26.06, проиграв победительнице 7,11 секунды.

Затем состоялся мужской спринт. Победу в нем одержал казахстанец Иван Люфт с результатом 3:53.60. Второе место занял россиянин Владимир Фролов – 3:54.30, и третьим к финишу пришел его соотечественник Егор Березин с результатом 3:54.57.

На состоявшихся в этот же день соревнованиях по биатлону на дистанции 10 км на старт вышли 52 спортсмена. В итоге победу одержал российский биатлонист Семен Сучилов со временем 27:02.3, не совершив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Серебро завоевал его соотечественник Дмитрий Иванов, показавший время после финиша 27:24.1. А бронзовую награду завоевал казахстанец Роман Еремин с итоговым временем 27:24.6, совершив два промаха на первом огневом рубеже.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Лидер сборной подтверждает свое реноме

В четверг на ЛБК «Алатау» прошла спринтерская гонка в биатлоне. Женщины вышли на дистанцию 7,5 км, а мужчины – на 10 км. К радости местных болельщиков, лидер сборной Казахстана Галина Вишневская стала обладательницей золотой медали.

После триумфа в индивидуальной гонке на 15 км от казахстанских биатлонисток вновь ждали награды. В стартовом листе значилось 35 спортсменок. Из них шесть казахстанок. Интервал старта составлял 30 секунд. В итоге, затратив на прохождение дистанции 21:43.1 и совершив один промах на первом огневом рубеже, казахстанка Галина Вишневская заняла первое место. Серебряной награды удостоилась украинская спортсменка Яна Бондарь со временем – 22:05.9. Тройку сильнейших замкнула российская спортсменка Анастасия Егорова с результатом 22:19.8. Таким образом, наши биатлонистки идут пока со стопроцентным результатом, в двух видах завоевав награды высшей пробы.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ