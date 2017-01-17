«Медеу» вернёт былую славу

Заявил Сергей Цыбенко

Заявил руководитель Департамента управления и обслуживания объектов дирекции по проведению XXVIII Всемирной зимней универсиады в Алматы, известный конькобежец Сергей Цыбенко.

– Я рад, – сказал он, – что конькобежные соревнования пройдут на этом высокогорном катке. Хотя в последние годы чаще скороходы соревнуются в закрытых помещениях. Мы вернулись к тому, с чего начинали. Теперь, как стало известно, конькобежные соревнования только на Олимпийских играх будут проводиться в закрытых помещениях. На открытом воздухе даже можно организовать при желании чемпионат мира. Это разрешается. Все зависит от принимающей стороны. «Медеу» – всемирно известный бренд Казахстана, уникальный каток, где в прошлом было установлено более сотни мировых рекордов. И он успешно прошел сертификацию. Хотелось бы, чтобы каток вернул свое первоначальное предназначение, а не оставался ареной для массовых катаний. Думаю, после Универсиады так и будет.

– Чем занимается ваш департамент в преддверии Всемирных студенческих игр?

– Как известно, зимняя Универсиада в Алматы будет проходить на восьми аренах, шесть из них находятся в Алматы, а две других – в Алматинской области. Все они уже прошли тестирование соревнованиями и сертификацию. Сегодня все без исключения арены готовы принять студенческие состязания. Две из них, как известно, построены с нуля. Это «Алматы Арена» и «Халык Арена», которые вмещают 12 и 3 тысячи зрителей соответственно, и обе арены имеют раскаточные поля. Соревнования пройдут также на высокогорном катке «Медеу», на трассах «Шымбулака», «Табагана», лыжно-биатлонного стадиона «Алатау», комплекса лыжных трамплинов «Сункар» и на ледовой арене Дворца спорта имени Балуана Шолака. Наш департамент занимается подготовкой этих объектов к соревнованиям. На данный момент на каждом из них есть ответственный менеджер. Помогают им ассистенты, которые прошли обучение. Все, что будет происходить на спортивных аренах, касается нас. Это и навигация, обеспечение медицинской помощью, наполнение объектов вспомогательной техникой, питание и даже установка временных сооружений – шатров, других конструкций.

– Выходит, ваш департамент на время зимней Универсиады полностью берет на себя все основные функции над спортивными объектами.

– Мы согласно регламенту соревнований берем эти арены под свою опеку по контракту. 5 января в юрисдикцию департамента перешел лыжно-биатлонный комплекс «Алатау». С девятого числа – горнолыжный курорт «Шымбулак». 15 января взяли по контракту высокогорный каток «Медеу». Постепенно все объекты Универсиады, в том числе и вспомогательные помещения, перейдут на время в наш департамент.

Али НУСИПЖАНОВ