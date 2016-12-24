Мимо Олимпиады

Завершился третий раунд олимпийского квалификационного турнира по хоккею с шайбой

В норвежском городе Ставенгер завершился третий раунд олимпийского квалификационного турнира по хоккею с шайбой среди женских сборных группы «F».

Четыре лучших сборных по итогам второго квалификационного раунда, а именно команды Словакии, Венгрии, Казахстана и хозяйки турнира Норвегии, боролись за путевки на зимнюю Олимпиаду-2018 в Южной Корее. Нужно подчеркнуть, что основной костяк нашей сборной составили хоккеистки алматинской команды «Айсулу».

В стартовой игре подопечные Александра Мальцева ничего не смогли противопоставить сборной Словакии, уступив со счетом 0:3. Во второй игре нам противостояла фаворит этого турнира и хозяйка – сборная Норвегии, в первом матче разгромившая сборную Венгрии со счетом 4:0. В этой игре, к сожалению, борьбы не получилось, норвежки по всем статьям переиграли наших хоккеисток, отправив пять безответных шайб в наши ворота. Счет встречи 0:5 – крупная победа сборной Норвегии.

В заключительной встрече сборная Казахстана в ничего не решающем для нее матче скрестила клюшки со сборной Венгрии. Восточные европейки, которые еще сохраняли шансы на выход из группы, в этой игре не пожалели ни себя, ни казахстанок, разгромив нашу сборную со счетом 5:2. Единственные шайбы в составе нашей сборной в этой встрече забросили Королева и Рыспек.

Таким образом, потерпев три поражения в трех встречах, и с «баранкой» в графе набранных очков женская сборная Казахстана осталась за бортом олимпийского хоккейного турнира в Южной Корее 2018 года, к слову, как и мужская сборная, провалившая свой квалификационный турнир четырьмя месяцами ранее.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ