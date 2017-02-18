Мотивация – это семья

Жанат Жакиянов рассказал о своей мотивации в спорте

Казахстанский боксер, чемпион мира, обладатель поясов по версии WBA и IBO в легчайшем весе Жанат Жакиянов в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал о своей мотивации в спорте.

– Очень рад вернуться в свою страну с победой. Мой 10-недельный подготовительный сбор проходил в Великобритании, с хорошей подготовкой мне удалось выйти победителем в этом бою, – рассказывает спортсмен.

По словам Жаната Жакиянова, он старается не верить в приметы.

– В приметы перед боем не верю. У нас была задача первые три раунда присмотреться к сопернику, а после начать прессинговать. Но с первого раунда, как вы сами видели, не получилось. Cразу после первого раунда мы перешли к атаке, потому что если бы боксировал на дистанции, а он быстрее меня, обхитрил бы. И мне надо было идти и давить его, прессинговать. Другого варианта уже не было, – сказал Жанат Жакиянов.

Также в ходе пресс-конференции чемпион поделился своими планами на будущее.

– Промоутером быть еще не планирую. Сейчас я хочу выступать, защитить свои пояса. А может быть, получится еще к ним прибавить пояса. А также передать свой опыт ребятишкам, которых я тренирую, – сказал Жакиянов, отвечая на вопрос журналиста портала ortcom.kz.

Напомним, Жанат Жакиянов раздельным решением судей 11 февраля в американском Толедо сенсационно победил по очкам местного боксера Роши Уоррена и завоевал пояса WBA Super и IBO в легчайшем весе.

Бахыт АМАНОВ