Мужские игры

Завершился чемпионат города по грэпплингу и панкратиону

В минувшие выходные на базе СПК «Абылайхан» завершился чемпионат города по грэпплингу и панкратиону.

По ее итогам будет сформирована сборная Алматы для участия в чемпионате страны.

Главной целью этого турнира являлись популяризация этих видов единоборств и укрепление воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи. На протяжении двух дней спортсмены состязались в нескольких возрастных и весовых категориях. По ее итогам были определены победители и призеры в личном первенстве, которые были награждены дипломами и медалями соответствующих степеней. Как отметила вице-президент федерации грэпплинга и панкратиона г. Алматы Ольга Ахметова, этот чемпионат является отборочным и по его итогам будет сформирована сборная Алматы для участия в чемпионате страны весной этого года.

– Мы сейчас отбираем ребят, лучшие из которых поедут защищать честь города на чемпионат Казахстана в марте. Было очень много заявок для участия, и в этот раз количество спорт­сменов было намного больше, чем в предыдущие годы,– резюмировала Ольга Ахметова.

В ходе состязания яркие победы одержали такие спортсмены, как Нурсултан Майкеев и Гамлет Асланов, которые поделились своими впечатлениями после боев.

– Рад своей победе, соперник не­удачно бросился в ноги, вследствие чего я провел контратаку и выиграл этот поединок. Правда, я получил небольшую травму ноги, не позволившую мне участвовать в боях по панкратиону,– подытожил Нурсултан Майкеев.

– Очень благодарен тренеру за мотивацию, благодаря которой вы­играл свой поединок, и теперь буду готовиться к следующему турниру,– резюмировал Гамлет Асланов.

Мадияр Жампеисов