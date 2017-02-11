Мы говорим до свидания!

Участники Универсиады делятся своими впечатлениями

Роман Неклюдов,

нападающий сборной Латвии по хоккею:

Мы уезжаем домой с некоторой грустью от расставания с вашим прекрасным городом

– Уровень хоккейного турнира был очень хорошим, – говорит Роман. – Были интересные матчи, в которых можно было побеждать и забивать как можно больше шайб.

Сама Универсиада стала ярким событием, и очень впечатлила церемония открытия. Пребывание в Атлетической деревне также было насыщенно различными интересными эпизодами. Нас очень вкусно кормили, были предоставлены условия для отдыха, восстановительных мероприятий, досуга. Мы познакомились со студентами из разных стран. Погуляли по Алматы. Жаль, что не смогли познакомиться с местными девушками, но, надеемся, в следующий приезд обязательно восполним этот пробел. Хочу от имени нашей команды от души поблагодарить казахстанцев за праздник спорта, на котором мы чувствовали себя прекрасно. Мы уезжаем домой с некоторой грустью от расставания с вашим прекрасным городом.

Каспар Григорьев,

сноубордист из Эстонии:

В Алматы есть прекрасные условия для горного отдыха

– Я провел хороший турнир, хотя и не смог показать более высокий результат, – говорит он. – В этом году я не участвовал на этапах Кубка мира, поэтому Универсиада стала важным стартом для меня лично. Соперники были очень сильные, что говорит о высоком уровне конкуренции среди спортсменов-студентов, и очень трудно выделить кого-то отдельно, их уровень подготовки был высоким. Но те, кто вышел в финал, были на порядок сильнее остальных участников турнира. В основном все время провели на тренировках и по городу погулять не удалось, но было очень интересно проводить время в Атлетической деревне. Приехав на родину, обязательно расскажу друзьям о том, что в Алматы есть прекрасные условия для горного отдыха и, в частности, можно без всяких проблем заняться зимними видами спорта. Алматы – отличный город, который прекрасно справился с такими масштабными соревнованиями.

Михал Гутвалд,

защитник сборной Чехии по хоккею:

Нам будет не хватать «Халык Арены», этого турнира, людей…

– Это был отличный турнир. Организаторы, волонтеры сделали все, чтобы нам здесь было хорошо, – говорит Гутвалд. – Честно говоря, после того как мы увидели «Халык Арену», были очень воодушевлены. Все новое: арена, раздевалки… И самое главное, люди доброжелательные и добрые.

Играть в Алматы было одно удовольствие. Всегда полные трибуны. Поначалу мы удивлялись, что зрители поддерживают все команды, но потом поняли, как это здорово.

Мы хотели выступить лучше, но канадцы заслужили бронзовые награды. На Универсиаде у нас были великолепные матчи. Например, со Словакией, которую мы обыграли по буллитам. Сколько было эмоций! Правда, поражение от Казахстана на предварительном этапе со счетом 0:8 тоже запомнится надолго.

Думаю, нам будет не хватать «Халык Арены», этого турнира, людей… Возможно, я еще вернусь в Казахстан!

Адиль МИРАСОВ