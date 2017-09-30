На ринге будут все

В чемпионате Казахстана по боксу примут участие все сильнейшие спортсмены

Казахстанская федерация бокса намерена привлечь к участию в чемпионате страны всех лучших спорт­сменов из регионов. Исключение не будет сделано ни для чемпиона мира Кайрата Ералиева, ни для других призеров Гамбурга. «Они уже успели отдохнуть и восстановиться после первенства мира», – сказали в федерации.

Это решение было принято в июне и еще раз подтверждено на заседании бюро исполкома федерации.

– Мы решили, что всем спортсменам вне зависимости от боев, проведенных в Гамбурге, нужно участвовать в чемпионате Казахстана, – отметил координатор КФБ, государственный тренер по боксу Болат Абдрахманов. – Серьезных травм в Гамбурге ни у кого не было, боксеры успели восстановиться, а чемпионат страны – очень важное мероприятие и для регионов, и для национальной сборной. Вы знаете, что состав сборной формируется по итогам первенства страны. Поэтому все, кто достоин, должны доказать, что могут входить в команду лучших боксеров Казахстана. Так что болельщиков, любителей бокса ждут красивое зрелище и яркие эмоции.

Напомним, что чемпионат пройдет в Шымкенте 5 ноября, финальные бои и награждение призеров состоятся 12 ноября.

Азат АЛТЫБАЕВ