На те же грабли

Четыре матча из пяти - вничью

«Кайрат» устанавливает на старте чемпионата новый рекорд – четыре матча из пяти завершает вничью. На этот раз он поделил очки с «Иртышом» – 1:1.

Только в отчете прошлого тура мы отмечали, что алматинцы хорошо держат мяч на своей половине поля, а в атаке действуют беззубо. Этот факт и был зафиксирован еще раз в матче 18-го тура (он перенесен из-за участия некоторых клубов, в том числе и «Кайрата», в Лиге Европы) против «Иртыша». Кайратовцы вышли «заряженными» на победу. Это было видно по их действиям. Только в первом тайме трижды били в створ, но кипер северян Давид Лория спасал свою команду. Но те удары Исламхана и Исаэля были с дальней дистанции. Это говорит о том, что ближе к своей штрафной площади гости выстроили грамотную линию обороны. И кайратовцам оставалось лишь одно: большими силами создавать навал на ворота и подавать в штрафную площадь в надежде, что кто-то сумеет обыграть защитников и протолкнуть мяч в сетку ворот. Такую тактику алматинской команды уже раскусили соперники и действуют в обороне очень грамотно. Футбол – это ведь не только «бей – беги», но и творческая мысль. А ее как раз и не хватает на данном этапе одной из старейших команд Казахстана во главе с грузинским наставником Кахабером Цхададзе. Потеряно качество игры, демонстрируемой в позапрошлом и прошлом сезонах, где алматинцы показали комбинационный футбол. По игре «Кайрат» превосходил и «Астану», бессменного чемпиона последних трех лет. Но теперь приходится констатировать, что все это осталось в прошлом. Не могут пока помочь и пришедшие в коллектив новички. В этом противостоянии с павлодарцами тренерский штаб проверил норвежца Чуму Анене и отечественного защитника Елдоса Ахметова. Оба провалили игру. Вторая ошибка главного тренера в том, что при счете 1:0 (гол забил Жарко Маркович, единственный футболист, к которому нет претензий) стал играть на удержание счета. Подтверждение тому – замена нападающего Жерара Гоу. И гости воспользовались одним из трех представленных за матч моментов. Последовала подача с углового флажка, и Илья Воротников головой послал снаряд в сетку ворот Владимира Плотникова – 1:1. Никто его в этот момент не держал. Где были Арсо, Куат, Суюнбаев?

И еще один момент, который в любой командной игре имеет немаловажную роль. Это присутствие в коллективе лидера. В «Кайрате» раньше эту роль исполнял, к примеру, Самат Смаков. А последние два сезона такая обязанность возлагалась на украинского легионера Анатолия Тимощука. Думали, с этой ролью справится Бауыржан Исламхан, но у капитана, бесспорно талантливого спортсмена, пока не хватает твердости характера.

Али НУСИПЖАНОВ