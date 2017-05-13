На высоком уровне

Республиканский чемпионат по кудо

В Алматы в спорткомплексе «Темірдос» при поддержке почетного председателя республиканского обшественного обьединения «Ақ Орда» генерал-майора Кайрата Сатыбалдыулы прошел республиканский чемпионат по кудо.

Казахстан впервые получил приглашение на чемпионат мира по кудо в 2005 году. А уже в следующем году основатель этого единоборства Такаши Адзума специально приехал в нашу страну и принял участие в открытии Национальной федерации кудо.

Сегодня этот прекрасный вид спорта развивается в таких городах, как Астана, Актобе, Алматы, Кошетау, Павлодар, Петропавловск, Семипалатинск и Уральск. Наши спортсмены участвуют не только в различных отечественных соревнованиях, но и в зарубежных турнирах. В результате активного развития кудо в нашей стране казахстанские спортсмены становилась призерами чемпионатов Азии, Европы и обладателями Кубка мира.

В открытии чемпионата приняли участие заместитель почетного председателя обшественного обьединения «Ақ Орда» Канат Мусагулов, президент Федерации кудо по городу Алматы Рустам Ерманов, президент Республиканской федерации Насреддин Альбек бран Чиф, главный тренер сборной Казахстана Тельжан Кабдиев и другие.

Прошедшие спортивные состязания в возрасте от 8 до 15 лет показали высокий уровень подготовки детей из самых разных регионах страны. По словам Каната Мусагулова, такие мероприятия способствуют привлечению молодежи к здоровому образу жизни и воспитывают высокий патриотический дух.

Бахыт Аманов