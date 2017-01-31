Начали с побед

Первыми в спор за медали вступили мужские и женские сборные по хоккею с шайбой

В Алматы на XXVIII зимней Универсиаде – 2017 первыми в спор за медали вступили мужские и женские сборные по хоккею с шайбой.

Мужской турнир собрал дюжину команд, разделенных на три подгруппы: «А» – Швеция, Чехия, Китай, Казахстан; «В» – Канада, США, Словакия, Великобритания; «С» – Россия, Латвия, Япония и Южная Корея. Соревнования проходят на «Халык Арене», вмещающей три тысячи зрителей. Казахстанские хоккеисты в стартовом матче с разгромным счетом 22:0 обыграли студенческую сборную Китая. Наиболее активным в атаке у нас был Артем Бурделев, записавший на свой лицевой счет 5 заброшенных шайб. Трижды отличился Алихан Асетов, дважды – Антон Сагадеев, Михаил Рахманов и Дмитрий Гренц. Сегодня подопечные наставника студенческой сборной РК Сергея Старыгина сыграют с командой Швеции. Завершится мужской хоккейный турнир 8 февраля, когда станут известны призеры соревнований. Приводим результаты других встреч: Словакия – Великобритания – 9:0, Япония – Латвия – 3:4. Казахстанская студенческая хоккейная дружина имеет отличный послужной список: золото (1995 г. – Хака, Испания), три серебра (1993 – Закопане, Польша, 2013 – Трентино, Италия и 2015 – Гранада, Испания) и бронза (2000 – Турин, Италия).

В турнире среди женских студенческих сборных по хоккею участвуют семь команд: «А» – Канада, Великобритания, Китай, Казахстан; «В» – Россия, США и Япония. Игры проходят во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Казахстанская сборная (главный тренер Александр Мальцев) в первом матче убедительно переиграла команду Великобритании со счетом 11:0. Очередными соперницами наших девушек будут китаянки и канадки. Уже состоялись матчи Канада – Китай – 9:1 и США – Россия – 1:7. Завершится хоккейный турнир среди женских команд 6 февраля.

По окончании матча своими комментариями поделились вице-капитан и капитан сборной Казахстана Мадияр Ибрайбеков и Константин Савенков:

– Не сказал бы, что игра была легкой. Да, счет крупный, но мы наигрываем схемы, дальше будут серьезные соперники, гнем свою линию, несмотря ни на что, – подытожил Мадияр Ибрайбеков:

– Хорошая игра, ребята выложились максимально, впереди игра со сборной Швеции, завтра будем смотреть их игру и готовиться. Сюда приехали хоккейные мировые державы, престижный турнир. Да, мы играли в двух последних финалах Универсиады, и, думаю, нам по силам решить максимальные задачи,– резюмировал Константин Савенков.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Михаил ЧЕКУРОВ

Фото пресс-службы дирекции Универсиады-2017