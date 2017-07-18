Надежда на второй круг

Третья строчка турнирной таблицы

Женская футбольная команда ШВСМ – «Барыс» из Алматы первый круг чемпионата страны завершила на третьей строчке турнирной таблицы.

Напомним, что в чемпионате, как и в прошлом году, участвуют пять команд: из Шымкента (2), Актобе, Кокшетау и Алматы. Представители самого крупного города страны, бронзовые призеры сезона-2016 нынче неудачно стартовали. Были проигрыши в Шымкенте, на своем поле от «Окжетпеса» дважды. Но вот, видимо, кризисная полоса миновала. Алматинки после потерь приходят в себя. Как отметил главный тренер команды Асет Мухаметкаримов, Управление спорта делает все возможное, чтобы девушки не испытывали трудности ни в чем. «И мы стараемся, – добавил он, – оправдать надежды руководства города».

Хотя нужно сказать, что каждый сезон команда обновляется. Кто-то приходит, кто-то уходит. В этом плане в межсезонье у коллектива СШВСМ были большие проблемы. Он обновился наполовину. Ушли лидеры – вратарь Наталья Гребенюк, форвард Бигаим Киргизбаева, полузащитник Эльвира Алсеитова, закончила выступления другой кипер – Диана Айтекова. Новому тренерскому штабу пришлось самим проводить селекционную работу. Пригласили вратаря из соседнего Кыргызстана Ангелину Гайер. Из расформированной «Астаны» пришла игрок сборной Казахстана Аида Гайстенова, из Павлодара приехала Юлия Ширяева. Есть и другие молодые девушки, воспитанницы алматинского футбола. И нужно время на «притирку», на то, чтобы наладить игровые связи. Первые неудачи связаны именно с этим. И вот последние четыре матча алматинки стали показывать былую игру. Один матч они свели вничью и три выиграли. В 10-м туре подопечные Асета Мухаметкаримова обыграли актобинскую команду ОДЮСШ № 2 со счетом 9:0. До этого они в девяти матчах забили всего восемь голов. А здесь получился настоящий фейрверк. Это позволило коллективу подняться на третью строчку в турнирной сетке. Голы у победителей забивали Молдир Оразова (2), Аида Гайстенова (2), Юлия Ширяева (2), Айгерим Алимбозова, Перме Жанерке и Камина Мамедова.

После завершения этой встречи мы попросили прокомментировать игру с актобинскими спортсменками второго тренера алматинской команды Александру Светлицкую.

– Сегодня игра получилась в одни ворота. Голы забивались один краше другого. Актобинки, видимо, много сил отдали в прошлой игре. Сегодня соперницы не смогли противостоять напору хозяек. Наша команда, похоже, обретает былую игровую практику. Выделю Геру (Айгерим Алимбозову – Прим. авт.). Она была лучшей – и пасы раздавала, и на острие действовала уверенно.

– Как вы считает, она может заменить Бигаим Киргизбаеву, перешедшую в шымкентский «БИИК-Казыгурт»?

– До Киргизбаевой Айгерим расти и расти. У Бигаим и мышление другое, и опыт, и мастерство. Сегодня Гера и сыграла на своем уровне. Пока роста нет. Чтобы стать настоящим лидером, надо много работать.

– Тренерский штаб доволен третьим местом в первом круге?

– Старт чемпионата мы откровенно провалили. Есть претензии к футболисткам. Поэтому постараемся во втором круге сыграть лучше. Спасибо болельщикам за поддержку.

Абай ИЛЬЯСОВ