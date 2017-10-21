«Надо расти для сборной»

Рамазан Алдамжаров – любимец местных болельщиков

Нападающий хоккейного клуба «Алматы» Рамазан Алдамжаров – любимец местных болельщиков. Воспитанник клуба в интервью корреспонденту газеты «Вечерний Алматы» рассказал о первых шагах в хоккее, оценил шансы клуба на попадание в тройку призеров чемпионата, а также о мечте получить вызов в национальную сборную Казахстана.

– Рамазан, кто привел вас в этот вид спорта? Почему именно хоккей?

– Начал заниматься с шести лет, на хоккей привели родители. Мама случайно нашла объявление в газете о наборе в детскую хоккейную школу «Сункар» под руководством Сергея Валентиновича Пака, так вот до поры он был нашим тренером, а когда набор начал делиться на команды по возрасту, тренером нашей команды стал Фатыхов Антон Ильдарович. Нападающим стал практически сразу. Хотя изначально, мне казалось, что могу выступать на любой позиции, даже в ворота встать хотел. Но вскоре понял, что в атаке играть гораздо веселее.

– Вы являетесь воспитанником ХК «Алматы» и уже давно выступаете в составе «горожан». Считаете себя старожилом команды?

– Думаю, можно назвать старожилом наряду с Максимом Орловым и Данилом Абрамочкиным. Меня взяли в команду еще в 17 лет с самого начала ее основания, потом два сезона выступал в других клубах. И вот уже четвертый сезон играю здесь после того, как вернулся.

– В этом сезоне клуб прилично укрепился. Как думаете, с таким составом можно рассчитывать на призовое место по итогам чемпионата?

– Перед нами ставятся самые высокие задачи. В этом сезоне клуб действительно пополнило много мастеровитых и опытных игроков. У нас хороший веселый коллектив, скамейка стала длиннее, все ребята на играх бьются друг за друга, и мы верим, что при должном отношении у нас получится выполнить задачи и порадовать болельщиков.

– Каждый хоккеист мечтает играть в топовом клубе. Цвета какой команды хотели бы защищать?

– Я бы не стал бы выделять какой-то конкретный клуб. А так с детства импонируют клубы НХЛ – «Детройт Ред Уингз», «Питсбург Пингвинз». В КХЛ – это «Ак барс» и «ЦСКА». Есть желание выступать за сборную страны. Но для попадания в главную команду нужно много работать, расти в профессиональном плане и доказывать своей игрой, что ты достоин представлять сборную на международной арене.

Беседовал Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото Евгения ГАЛЕНКОВСКОГО