Наградили достойных

Пятый съезд Казахстанской федерации шахмат

В Алматы прошел пятый съезд Казахстанской федерации шахмат (КФШ), в ходе которого прошло чествование заслуженных мастеров

В своем выступлении президент КФШ Галимжан Есенов отметил достижения казахстанских шахматистов.

– Мы провели 16 республиканских и 5 международных турниров. Сборная страны выступила на всех международных соревнованиях согласно плану. Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова стали международными мужскими мастерами ФИДЕ, а Динара – чемпионкой мира до 20 лет. Айша Закирова завоевала звание чемпионки мира до 8 лет, Асель Серикбай стала трехкратной чемпионкой Азии и чемпионкой мира среди школьников 2017 года, а Меруерт Камалиденова – двукратной чемпионкой Азии в своей возрастной категории, – напомнил Есенов.

Орденом «Дара» за значительный вклад в развитие шахматного спорта в стране и активное участие в популяризации игры награжден заслуженный тренер Казахстана, судья высшей национальной категории Анатолий Носков. В 1966 году он первым в Алма-Ате получил звание мастера спорта по шахматам.

Орденом «Үміт» за успехи на международных соревнованиях наградили Жансаю Абдумалик и Динару Садуакасову – первых в Казахстане шахматисток, выполнивших норму международного мужского мастера ФИДЕ. Общественной медалью «Белес» за организацию турниров республиканского и международного значения и активную популяризацию шахмат КФШ наградили Амантая Булекпаева, мецената и президента Федерации шахмат города Алматы.

За вклад в подготовку спортсменов, добившихся весомых результатов в шахматном спорте, знак отличия «Ардақты ұстаз» вручен Василию Шимелкову, личному тренеру Асель Серикбай, трехкратной чемпионки Азии.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ