Навострили лыжи

О подготовке казахстанских спортсменов к зимним студенческим стартам

Президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья Республики Казахстан Андрей Вервейкин рассказал в интервью пресс-службе дирекции Универсиады о подготовке казахстанских спортсменов к зимним студенческим стартам.

– Наша мужская сборная по прыжкам с трамплина уехала в Европу для получения соревновательного опыта. Они вернутся 22 января и еще неделю будут тренироваться в Алматы в индивидуальном режиме. По правилам мы имеем право выставить трех спорт­сменов. Мы уже определились с двумя – на Универсиаде выступят Сабыржан Муминов и Сергей Ткаченко. На третью позицию у нас претендуют два человека, и, когда спортсмены вернутся в Алматы, по результатам контрольной тренировки мы определим третьего спортсмена. Сборная Казахстана по лыжному двоеборью также отправилась в Европу для участия в континентальных кубках. По составу здесь похожая ситуация – Чингиз Ракпаров и Айбек Али уже отобрались в состав команды, третье место пока свободно. Также хочу отметить, что у нас впервые будет выступать девушка в прыжках с трамплина – страну представит Даяна Ахметвалиева.

– Какие задачи поставлены перед спортсменами?

– Достойно представить прыжки с трамплина и лыжное двоеборье на домашней Универсиаде. Конкретные задачи держим в уме, делаем все возможное, чтобы показать высокие результаты.

– Уже владеете информацией о соперниках?

– Да, определенная информация имеется. Предварительно в прыжках с трамплина заявлена 21 страна, а в лыжном двоеборье – 13.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ