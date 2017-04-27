В Казахстане стартовал чемпионат по футболу среди воспитанников детских домов за возможность посетить ФК «Челси»

Для юных любителей футбола детских домов и школ-интернатов всего Казахстана стартовал Пятый футбольный чемпионат «Навстречу мечте», организатором которого традиционно выступает Фонд «Бауыржан», АО «Цеснабанк», партия «Нур Отан», Федерация футбола Казахстана.

За звание чемпионов Казахстана в этом году будет бороться рекордное количество команд – 26 из 13 областей республики. Более двухсот футболистов из детских домов и школ-интернатов страны в течение двух месяцев продемонстририруют свои навыки в любимой игре миллионов, волю к победе и искреннее желание победить. Главным призом для чемпионов станет поездка на родину футбола – в Англию для знакомства с историей футбольного клуба «Челси» и посещения матча Английской премьер-лиги.

Как отметила координатор чемпионата от Фонда «Бауыржан» Айнура Салимбаева, за пять лет его проведения в футбольном турнире приняли участие около 1500 юношей – воспитанников детских домов в возрасте от 11 до 14 лет:

– За пять лет истории чемпионата он стал самым ожидаемым событием в жизни каждого мальчика из детского дома. Для многих ребят, участвующих в чемпионате, игра в футбол – это уже не просто детская мечта, это стало осознанной целью, к которой они идут. Отправляя команду чемпионов в гости к футбольным клубам Европы, мы стараемся мотивировать их на занятие спортом, а также показать, что встреча с грандами европейского футбола – это реальность, к которой нужно стремиться.

Как сообщил заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Нур Отан» Кайым-Мунар Табеев, чемпионат по футболу для детей-сирот – это отличный пример для занятия подрастающего поколения спортом. Уже пятый год партия «Нур Отан» является частью такого важного социального проекта, как чемпионат «Навстречу мечте». Свои слова напутствия для юных спортсменов озвучили и профессиональные футболисты. Так, полузащитник ФК «Кайрат» Исламбек Куат призвал юных футболистов идти к своей мечте и стремиться к жизненным победам.

– Мы всегда рады прийти и поддержать этот проект. Некоторых мальчишек мы уже знаем, потому что у нас бывают встречи с ними, всегда стараемся ездить к ним в детские дома. Очень приятно видить их счастливые лица, потому что этот чемпионат дает им шанс верить в мечту, – добавил футболист.

Первые матчи отборочного этапа футбольного чемпионата «Навстречу мечте» уже стартовали в Алматы на запасном поле Центрального стадиона. За выход в финальную стадию сошлись пять команд из детских домов Алматы и Алматинской области.

Так, в период с 25 апреля по 30 мая в шести регионах Казахстана пройдут игры отборочного этапа, по итогам которых определятся 12 команд для участия в финальном этапе чемпионата в Алматы. Главным подарком для чемпионов 2017 года, детей-сирот, станет поездка в один из лучших футбольных клубов Европы – лондонский «Челси», пятикратному чемпиону Англии, а также обладателю Кубка Лиги чемпионов.

Бахыт АМАНОВ