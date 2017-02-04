Не уступает Олимпиаде

Спортсмены сборных команд, соревнующихся на горнолыжном курорте «Шымбулак», высказали свое мнение по поводу организации Игр, подготовки трасс и обслуживания атлетов.

Многократные чемпионы Азиатских игр, юниорских чемпионатов мира и победители Универсиады 2015 года Павел Колмаков и Юлия Галышева рассказали о том, насколько комфортно выступать в Алматы.

– Я катаюсь здесь впервые, приехал из Усть-Каменогорска, – делится Колмаков. – Не ожидал, что мы можем создать такое. Все цивилизованно и красиво. Трасса по сложности такая же, как на Кубке мира: склон ровный, без перепадов. Крутизна средняя, трамплины – по международным стандартам. Сложность была после приземления, на выходе в трассу – частые бургы и трасса слегка неритмичная. Но практически на всех соревнованиях такое бывает. Это делается специально для поднятия сложности.

– Спортсменов везут в Атлетическую деревню одними автобусами, всех поздравляют, дарят подарки, – говорит фристайлистка Юлия Галышева. – Такое внимание и очень дружелюбное отношение организаторов Универсиады и алматинцев очень радует. Мы были приятно поражены тем, как развивается здесь инфраструктура: строят больницы, тренажерные залы, бассейны, здесь есть даже музей.

Свою оценку склонам дали и российские спортсмены, соревнующиеся в скоростном спуске.

– Я еще не был на чемпионате мира, но по сравнению с Кубком Европы склон намного проще. Однако его залили водой, и для супергиганта это был очень высокий уровень, – отметил победитель и призер нескольких этапов FIS и универсиад Евгений Пясик.

Иностранцы, которые приехали на Универсиаду, отметили, что подготовку здесь можно сравнить с подготовкой к олимпиаде.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ