Ничего ещё не ясно

Турнирная таблица становится всё запутаннее

Чем меньше матчей остается до конца чемпионата РК по футболу, тем запутаннее становится турнирная таблица.

И сегодняшнее первое место «Кайрата» не говорит о полном преимуществе алматинской команды над «Астаной», чемпионом последних трех лет. Дело в том, что подопечные испанца Карлоса Алоса Ферера провели на три матча больше, нежели их основные соперники. Связано это с участием столичных футболистов в еврокубках. Как известно, они представляют страну в групповых состязаниях Кубка Старого Света. Из-за этого вынуждены пропускать отдельные туры. «Кайрат» же, как и еще пара клубов, идет с опережением графика. Народный коллектив на прошлой неделе, как мы сообщали, сыграл 30-й тур. Тогда, как известно, были биты футболисты «Ордабасы» – 5:1. А в прошедшее воскресенье состоялся только 28-й. Алматинцы принимали «Тобол», который стремится попасть в зону еврокубков.

Игра началась с давления хозяев, и уже к шестой минуте на табло горели цифры 1:0. А внизу красовалась фамилия ивуарийского бомбардира Жерара Гоу, который забил свой 21-й гол в чемпионате. И он близок к повторению своего же рекорда. Для любителей статистики напомним, что форвард становился лучшим снайпером в 2015 и 2016 годах, забив по 22 гола.

Костанайцы потихоньку игру выровняли. И даже временами они превосходили в движении хозяев. Особенно это стало заметно во второй половине встречи, когда на поле появился неувядаемый Нурбол Жумаскалиев. Он имел реальный шанс уравнять положение команд. Но мяч просвистел рядом со стойкой ворот. Затем Дилдар Жалмукан попал в штангу. Эти опасные моменты стали тревожным сигналом для кайратовцев. Они опять насели на ворота соперников. В этот момент мы вновь увидели задор Андрея Аршавина. Последние игры он проводит с огоньком, как в лучшие свои годы. Сегодня он не забил, хотя парочку моментов имел. Но в первом голе есть его заслуга. Он финтами убрал двух защитников и, как на блюдечке, выдал пас партнеру. Жерар не промахнулся. Поучаствовал он и в нескольких красивых комбинациях. И закономерно, что одна из них завершилась техничным ударом Исаэля Барбозы. Он увидел, что вратарь соперников покинул «раму», запустил «парашют» через головы и попал в точку – 2:0. После этого стало ясно – «Кайрат» побеждает в очередной раз и становится лидером чемпионата. С таким же счетом «Астана» переиграла накануне «Тараз». В Шымкенте местный «Ордабасы» проиграл «Иртышу» – 1:2. С таким же счетом дома проиграли «Акжайык» и «Окжетпес». Они уступили соответственно «Шахтеру» и «Атырау». Также сильнее своих оппонентов были кызыл-ординские волки. Они нанесли поражение «Актобе» – 1:0.

Вот как выглядит турнирная таблица на данный момент. 1. «Кайрат» – 68 очков, 2. «Астана» – 66, (провел на три матча меньше). 3. «Ордабасы» – 49, 4. «Иртыш» – 40, 5. «Тобол» – 39, 6. «Шахтер» – 33, 7. «Кайсар» – 32, 8.«Актобе» – 29, 9. «Акжайык» – 29, 10. «Атырау» – 29, 11.«Тараз» – 29, 12. «Окжетпес» – 21.

Абай ИЛЬЯСОВ