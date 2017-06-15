Ночной заезд

Состоится первый в этом году ночной велопробег

В ближайшую субботу в рамках масштабной программы «Спорттық Алматы» в городе состоится первый в этом году ночной велопробег.

Любители активного отдыха соберутся в 20.30 на территории БЦ «Нурлы Тау» и получат стартовые номерки от организаторов для розыгрыша ценных призов в лотерее, а также неоновые браслеты.

Участников велопробега ждет небольшая разминка перед девятикилометровой дистанцией. Они выйдут на старт в 21.00 и поедут по проспекту Аль-Фараби в западном направлении в сторону Парка Первого Президента РК.

На финише по традиции будет разыгрываться множество ценных подарков и призов, главным из которых является велосипед.

Организаторы напоминают об обязательном требовании ко всем участникам – иметь защитные шлемы в целях собственной безопасности.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ