Новая победа Даулета

Даулет Турлыханов избран президентом Азиатского совета борьбы

Известный казахстанский палуан, семикратный чемпион СССР, победитель первенств Азии, Европы и мира, двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер РК Даулет Турлыханов избран президентом Азиатского совета борьбы.

На Континентальном конгрессе, прошедшем на днях в индийском Нью-Дели, Даулет Болатович набрал больше всего голосов – 24. Всего за место главы континентальной борьбы претендовало 14 кандидатов. И тем приятнее, что наш представитель выиграл очередную схватку уверенно, без дополнительного голосования. Теперь уже «на политическом ковре». В истории отечественной борьбы это первый прецедент. Кроме того, мы знаем, что Даулет Турлыханов был и остается членом бюро Объединенного мира борьбы.

Теперь он будет представлять Желтый континент в этой общественной организации как глава Азиатской структуры борьбы, в которую входят 38 государств с общим числом населения свыше 4 миллиардов человек. И борцы континента успешно конкурируют с представителями других регионов планеты. Мощными борцовскими державами являются Иран, Монголия, Япония, Китай, Южная и Северная Корея, Казахстан, Узбекистан и другие страны.

Как раз в Нью-Дели в эти же сроки завершился чемпионат Азии. Казахстанские палуаны продемонстрировали высокое мастерство и стали в общекомандном зачете вторыми после иранцев. Они положили в копилку сборной 13 медалей разного достоинства. Из них две награды высшей пробы. В греко-римской борьбе чемпионом стал Максат Ережепов (75 кг), в вольной отличился призер Олимпийских игр Тасжурек Танатаров (70 кг).

Серебряными призерами в греко-римской борьбе стали: Мейрамбек Айнагулов (59 кг), Алмат Кебиспаев (66 кг) и Дамир Кузембаев (130 кг), а Ерулан Искаков (98 кг) поднялся на третью ступеньку пьедестала почета.

В общую копилку внесли свои медали и «вольники». Серебряную награду завоевал Азамат Даулбеков (86 кг), бронзовыми призерами стали Нурислам Санаев (57 кг) и Даулет Ниязбеков (61 кг).

Отличились на континентальных состязаниях и девушки. Серебряную медаль в категории до 53 кг выиграла призер двух чемпионатов мира Жулдыз Эшимова. На третью ступеньку пьедестала почета поднялись ее подруги по команде Ирина Борисова (48 кг), Аяулым Касымова (60 кг) и Гульмарал Еркебаева (75 кг).

Алим АНАПЬЯНОВ

Фото Куанткана САПАРОВА