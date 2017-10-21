Один на один

В Алматы состоятся городской турнир «Жас Барысы» по қазақ күресі…

21 и 22 октября в спортивном комплексе КазНУ имени Аль-Фараби пройдет отборочный городской турнир «Жас Барысы» по қазақ күресі.

Соревнования «Жас Барысы» проводятся по действующим судейским правилам Всемирной федерации қазақ күресі, в два этапа. Первый этап: личные соревнования в восьми районаx города, а второй, финальный этап: состязания среди команд восьми административныx районов Алматы. Участники поделены на три возрастные группы: 14–15, 16–17, 18–19.

Главной целью турнира является развитие и популяризация қазақ күресі среди подростков и молодежи, а также повышение спортивного мастерства участников.

Азат АЛТЫБАЕВ